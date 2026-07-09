La UCO vincula al expresidente de Correos con las cloacas del PSOE y afirma que le dio un cargo a Leire Díez

Los detalles El nuevo informe de la UCO recoge una conversación entre Vicente Fernández y Juanma Serrano en la que el primero le pregunta si podría "poner en marcha" un tema del que hablaron previamente.

El informe de la UCO revela que Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI, discutió con Juan Manuel Serrano, ex presidente de Correos, sobre la contratación de Leire Díez por la empresa pública. La conversación entre ambos, en la que Fernández menciona "lo que hablamos de Leire", ocurrió el 17 de mayo de 2021, y un mes después, se confirmó su contratación en el área institucional de Correos. El nombramiento de Leire Díez como Directora de Filatelia y Relaciones Institucionales, que dependía directamente de Serrano, fue considerado estratégico. Serrano habría estado involucrado desde el inicio, manteniendo contactos directos con Díez. Según los investigadores, Serrano conocía a Leire Díez desde 2020, cuando ella era responsable de Comunicación en ENUSA.

Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, habló con Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos, para que abordase el fichaje de Leire Díez por la empresa pública. Así se desprende del último informe de la UCO sobre las cloacas del PSOE, en el que se analiza el volcado de los teléfonos de cinco investigados, entre ellos Juan Manuel Serrano.

El informe señala que el "posicionamiento" de Leire Díez en un cargo de Correos habría sido "tratado directamente" por Vicente Fernández con Serrano a través de una conversación entre ambos.

En esa conversación, Fernández menciona a Serrano el tema de Leire con esta frase: "Lo que hablamos de Leire". Acto seguido, le pregunta si "podrían ponerlo ya en marcha". El intercambio se produjo el 17 de mayo de 2021. Un mes más tarde, el 21 de junio, Fernández confirma en el grupo Hirurok, que compartía con Leire Díez y Santos Cerdán, que Leire iba a ser contratada por Correos para estar "con su amigo Tote" en el área institucional, algo que Fernández ve "bueno para todos". Este aspecto, según los investigadores, evidencia que era "una cuestión estratégica para Hirurok".

El documento compartido en ese grupo preveía el nombramiento de Leire Díez como Directora de Filatelia y Relaciones Institucionales, cesando a Jordi Escruela Soldevilla, que hasta entonces era responsable de esta rama. Esta reorganización, según los investigadores, no se limitaba al nombramiento de Leire Díez, sino que además la Dirección en la que fue nombrada pasó a depender directamente del Presidente de la entidad, es decir, de Serrano.

Según el informe, Serrano habría participado activamente en el nombramiento de Leire Díez en Correos "desde los momentos iniciales, cuando Vicente [Fernández] habla con él para "ponerlo en marcha", hasta poco antes de que se produzca su nombramiento oficial, cuando habría mantenido contactos directos con Leire, como se ha visto anteriormente".

Una vez fue nombrada como Responsable de Área y habiendo pasado menos de un mes desde su incorporación, Leire Díez escribió el 15 de diciembre de 2021 a Serrano, presumiendo que Filatelia pasaba a estar "también controlada bajo mi control". La UCO recuerda que Serrano fue jefe de gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE entre 2014 y 2018 y señala que mantuvo conversaciones con Leire Díez tras la publicación de la 'Carta a la ciudadanía' de Pedro Sánchez el 24 de abril de 2024. Según los investigadores, ambos acordaron ir a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid dos días después, el 26 de abril. "La movida empieza después, decida lo que decida", comentó Serrano a Díez.

"Teniendo en cuenta el cargo ostentado por Serrano, las gestiones intermedias fueron efectuadas por otros directivos de Correos, considerándose necesario profundizar en las relaciones o instrucciones que durante esas fechas habrían tenido lugar y que habrían propiciado, por ejemplo, que Leire Díez tuviese capacidad de modificar el perfil de un puesto de trabajo que pretendía ocupar en el seno de Correos, propiciando que después, por ejemplo, otra directiva expusiese "no haber encontrado candidaturas internas que cumplan la totalidad del perfil requerido", añade el informe.

La UCO relaciona a Serrano con los contratos a la SEPI

Los investigadores señalan que Serrano "habría coincidido con Leire durante la mayor parte del tiempo que esta prestó servicios en la empresa pública", concretamente entre el 17 de noviembre de 2021 hasta el 28 de febrero de 2024. No obstante, esa relación viene desde el 5 de noviembre de 2020, cuando Leire era responsable de Comunicación en la Empresa Nacional del Uranio S. A. (ENUSA).

El papel de Serrano sería tal en la trama que se le relaciona con las dos patas de la investigación: los contratos de la SEPI y las cloacas del PSOE.

El informe apunta a que Serrano y su papel en la contratación de Leire por parte de Correos "ponen de manifiesto la relevancia de su participación en los hechos". "Durante este período de dependencia directa entre Leire y Serrano, ambos habrían intercambiado mensajes también acerca de múltiples gestiones que no guardarían relación con la Dirección de Filatelia ni siquiera con Correos. Dichas comunicaciones parecerían guardar cierta similitud con las gestiones realizadas por el grupo Hirurok, como pudiera ser el acceso a financiación del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP) en favor de otras empresas", apunta el informe.

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