El mensaje entre el expresidente de Correos y Leire Díez tras decir Sánchez que seguía en el Gobierno: "A estas alturas solo queda matar a la gente mala"

Los detalles El nuevo informe de la UCO refleja la convulsión que sufrió el PSOE durante esos días de abril de 2024 en los que Pedro Sánchez se tomó cinco días de reflexión para decidir si continuaba o no al frente del Gobierno.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) vincula al expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, con las llamadas "cloacas del PSOE". Serrano, hombre de confianza de Pedro Sánchez y exjefe de gabinete, es señalado como figura clave en la contratación de Leire Díez en Correos. El informe destaca su implicación en acciones para desestabilizar causas judiciales perjudiciales para el PSOE. Durante una crisis política en abril de 2024, Serrano y Díez habrían trabajado en temas relacionados con los audios de Villarejo y las cloacas del PP. La UCO sugiere que Serrano estaba profundamente integrado en estas actividades.

Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) vincularía directamente al expresidente de Correos Juan Manuel Serrano con las cloacas del PSOE. Juanma Serrano fue, durante años, uno de los hombres de confianza de Pedro Sánchez. Fue su jefe de gabinete antes de convertirse en presidente del Gobierno.

Este nuevo informe no solo señala a Serrano como una de las figuras clave en la contratación de Leire Díez en Correos, también refleja la convulsión que sufrió el PSOE durante esos días de abril de 2024 en los que Pedro Sánchez se tomó cinco días de reflexión para decidir si continuaba o no en la política.

Así se desprende del último informe de la UCO sobre las cloacas del PSOE, en el que se analiza el volcado de los teléfonos de cinco investigados, entre ellos Juanma Serrano. El informe pone de relieve el papel de Serrano en las cloacas del PSOE.

"Existen indicios de la participación de Serrano en los términos previstos en el Informe núm. 89/2026, centrada en un conjunto de actuaciones dirigidas a "desestabilizar causas judiciales" potencialmente perjudiciales para el PSOE o el Gobierno", recoge el informe. Así, la UCO hace hincapié en el "vínculo que une a Serrano en el partido" ya que fue "Jefe de Gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE entre 2014 y 2018".

Serrano y Díez, tras la carta: "Hay que ayudarlo"

De esta manera, la UCO señala que Leire Díez y Juanma Serrano intercambiaron mensajes con motivo de la famosa "carta a la ciudadanía" de Sánchez, quien se tomó cinco días de reflexión para decidir si merecía o no la pena seguir al frente del Gobierno. Sánchez publicó esa carta el 24 de abril de 2024.

Estas palabras habrían provocado que Leire Díaz y Juanma Serrano quedaran dos días después en Ferraz, la sede del PSOE. La UCO concluye que en este encuentro ambos estarían trabajando en "algo en lo que tenían que trabajar fuese cual fuese el sentido de la decisión del presidente". Este trabajo guardaba relación con "lo de los audios" de Villarejo que están trabajando sobre las cloacas del Partido Popular. De hecho, esa misma mañana, Leire Díez y Juanma Serrano comentaron que había que "ayudar" a Pedro Sánchez y que "se [tenía] que dejar".

Entonces, según recoge la UCO, Serrano le dice a Leire Díez que "la movida empieza después, decida lo que decida". El 29 de abril, tras los cinco días de reflexión, Pedro Sánchez anunció que seguiría al frente del Ejecutivo.

"A estas alturas solo queda matar a la gente mala"

Según la UCO, una mención realizada horas después del anuncio de Sánchez, reforzaría la idea de que Serrano y Leire Díez habrían trabajado en relación con unos audios, motivo por el cual "el jefe [los iba] a poner en un altar".

Otra conversación de ese mismo día, en este caso entre la conocida como fontanera del PSOE y la periodista Patricia Ariadna López, apuntaría a que Juanma Serrano y la propia Leire estaban "llevando el tema" de las "cloacas del PP".

Además, la Unidad Central Operativa asegura que "existen numerosas referencias a la integración de Serrano en las actividades de la supuesta organización". El expresidente de Correos habría asistido con Leire Díez y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán a, al menos, otra reunión en Ferraz posterior a la del 26 de abril de 2024.

Según recoge la UCO, Leire trasladó a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, su trabajo con Juanma Serrano: "A estas alturas solo queda matar a la gente mala. Y cuando digo matar, digo matar políticamente, obvio. De eso nos estamos ocupando Juanma y yo". Meses más tarde, en verano de 2024, Leire Díez informó a Serrano de sus encuentros con Villarejo, "el de la boina".

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