La directora de la Guardia Civil resiste en el cargo: el PP urge a su dimisión o cese mientras el Gobierno mantiene su apoyo

El contexto Mercedes González, junto con el DAO, ha sido imputada por el caso Leire y tendrá que declarar ante la Audiencia Nacional el próximo 16 de julio por los presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia.

Mercedes González continúa en su cargo como directora de la Guardia Civil pese a su imputación en el caso Leire, generando un conflicto político. Mientras el Gobierno y el PSOE le brindan su apoyo, el Partido Popular, liderado por Miguel Tellado, exige su cese o dimisión, calificando su permanencia como un "deshonor". Óscar López, ministro para la Transformación Digital, reafirmó el respaldo del Gobierno a González. Montse Mínguez, portavoz del PSOE, destacó la diferencia entre los tiempos de la justicia y los políticos. González niega las acusaciones y está dispuesta a declarar el 16 de julio.

Mercedes González, de momento, sigue en su cargo como directora de la Guardia Civil pese a haber sido imputada en el caso Leire. Y su presencia está generando un nuevo choque político con un Gobierno que insiste en su apoyo mientras que desde el PP urgen a que sea cesada o a que ella misma dimita.

De hecho, Miguel Tellado, presidente del Partido Popular, directamente califica de "deshonor" que siga todavía en un cargo que, según afirma, debería haber abandonado ya. No ha habido día desde su imputación hasta este sábado donde Génova no haya dicho que se vaya.

Un contraste con la posición del Gobierno y el PSOE. Este sábado, Óscar López, ministro para la Transformación Digital, ha vuelto a transmitirle a González "todo el apoyo y respaldo" del Gobierno: "Además es una extraordinaria mujer que yo la conozco muy bien".

Así que ni cese ni dimisión de González. Porque los suyos confían en ella mientras desconfían de la Justicia. "Hay dos cosas distintas: los tiempos de la justicia, que siempre hemos dicho que vamos a respetar, y los tiempos políticos. No solo le pedimos a la justicia que sea justa, sino que los ciudadanos lo entiendan", señalaba esta semana Montse Mínguez, portavoz del PSOE, en una entrevista en Al Rojo Vivo.

Porque "se le está imputando a la directora de la Guardia Civil, ella ha dicho por hacer unos cafés, que es muy diferente que reunirse y hacer una trama como la que hemos visto, que es la Kitchen". Dos controvertidos cafés que Mercedes González negó haber tomado. Y, para ella, encuentro y reunión no parecen lo mismo.

Mientras tanto, desde Moncloa aseguran que González está deseosa de declarar por, presuntamente, entorpecer investigaciones y presionar a guardias civiles. Por ahora, solo queda esperar al día 16 de julio cuando hablará ante el juez.

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