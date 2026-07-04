Ahora

Mercedes González

La directora de la Guardia Civil resiste en el cargo: el PP urge a su dimisión o cese mientras el Gobierno mantiene su apoyo

El contexto Mercedes González, junto con el DAO, ha sido imputada por el caso Leire y tendrá que declarar ante la Audiencia Nacional el próximo 16 de julio por los presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Mercedes González, de momento, sigue en su cargo como directora de la Guardia Civil pese a haber sido imputada en el caso Leire. Y su presencia está generando un nuevo choque político con un Gobierno que insiste en su apoyo mientras que desde el PP urgen a que sea cesada o a que ella misma dimita.

De hecho, Miguel Tellado, presidente del Partido Popular, directamente califica de "deshonor" que siga todavía en un cargo que, según afirma, debería haber abandonado ya. No ha habido día desde su imputación hasta este sábado donde Génova no haya dicho que se vaya.

Un contraste con la posición del Gobierno y el PSOE. Este sábado, Óscar López, ministro para la Transformación Digital, ha vuelto a transmitirle a González "todo el apoyo y respaldo" del Gobierno: "Además es una extraordinaria mujer que yo la conozco muy bien".

Así que ni cese ni dimisión de González. Porque los suyos confían en ella mientras desconfían de la Justicia. "Hay dos cosas distintas: los tiempos de la justicia, que siempre hemos dicho que vamos a respetar, y los tiempos políticos. No solo le pedimos a la justicia que sea justa, sino que los ciudadanos lo entiendan", señalaba esta semana Montse Mínguez, portavoz del PSOE, en una entrevista en Al Rojo Vivo.

Porque "se le está imputando a la directora de la Guardia Civil, ella ha dicho por hacer unos cafés, que es muy diferente que reunirse y hacer una trama como la que hemos visto, que es la Kitchen". Dos controvertidos cafés que Mercedes González negó haber tomado. Y, para ella, encuentro y reunión no parecen lo mismo.

Mientras tanto, desde Moncloa aseguran que González está deseosa de declarar por, presuntamente, entorpecer investigaciones y presionar a guardias civiles. Por ahora, solo queda esperar al día 16 de julio cuando hablará ante el juez.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Hasta 400 bomberos, 250 miembros de la UME y más de 100 medios trabajan para controlar el incendio en La Bisbal d'Empordà
  2. La defensa de Leire Díez pide la nulidad de la causa en la que se investigan las adjudicaciones de la SEPI y las cloacas del PSOE
  3. Trump hace una exaltación de la fuerza económica y militar de EEUU por el Día de la Independencia: "Nuestro país está mejor que nunca"
  4. Exteriores eleva a 34 los españoles muertos por los terremotos en Venezuela
  5. De hablar de promesas "ilegales" a un "acuerdo sensato": Moreno baila al ritmo de Vox y traga con la ultraderecha en Andalucía
  6. Una boda blindada, colas de 'swifties' y un desfile incesante de famosos: Taylor Swift y Travis Kelce se dan el 'sí quiero'