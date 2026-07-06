El presidente de Tubos Reunidos desvincula a la presidenta de la SEPI de las actividades de Vicente Fernández y asegura que no tenía "confianza" con él

Exteriores de la sede de Tubos Reunidos, a 4 de junio de 2026, en Amurrio, Álava, País Vasco (España).

Los detalles La defensa de Francisco Irazusta asegura que la presidenta de la SEPI "no mantenía relación alguna de dependencia, confianza o proximidad" con el exvicepresidente Vicente Fernández Guerrero, quien cesó como presidente el 4 de octubre de 2019.

La defensa de Francisco Irazusta, presidente de Tubos Reunidos, ha presentado un escrito al juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, afirmando que Belén Gualda, presidenta de la SEPI, no tenía relación de dependencia con el exvicepresidente Vicente Fernández Guerrero. Irazusta recalca que para acceder al préstamo de la SEPI, aceptó modificaciones perjudiciales en su contrato, congelando su salario fijo y renunciando a 12 millones de euros de retribución variable. El escrito sostiene que las acciones de Irazusta son parte de sus funciones como administrador y no tienen relevancia penal. Además, Tubos Reunidos contrató a Mediaciones Martínez, vinculada a Fernández, pero Irazusta desconocía a otras personas relacionadas con esa empresa.

La defensa de Francisco Irazusta, presidente de Tubos Reunidos, ha presentado un escrito dirigido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el que traslada que la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, "no mantenía relación alguna de dependencia, confianza o proximidad" con el exvicepresidente Vicente Fernández Guerrero, quien cesó como presidente el 4 de octubre de 2019, casi ocho meses antes de que se iniciara el proceso de solicitud de ayuda de Tubos Reunidos.

En el escrito al que ha tenido acceso laSexta, Irazusta también destaca que para poder acceder al préstamo participativo de la SEPI, tuvo que aceptar "modificaciones sustanciales y manifiestamente perjudiciales en su contrato de prestación de servicios", lo que incluyó que su retribución fija quedó congelada y que renunció expresamente a los 12 millones de euros de retribución variable que tenía pactados en su contrato original. "Este dato constituye un indicio de primer orden de la ausencia de cualquier pacto o acuerdo previo de contraprestación", añaden.

De esta manera, el escrito señala que la actuación de Irazusta Rodríguez "se enmarca dentro del ejercicio ordinario de las funciones de un administrador de una sociedad mercantil cotizada" y que "ninguna de estas conductas reviste relevancia penal". En el escrito, la defensa de Francisco Irazusta reconoce que Tubos Reunidos contrató con la empresa Mediaciones Martínez, vinculada al expresidente de la SEPI Vicente Fernández.

"Cuando Tubos Reunidos contrató en diciembre de 2021 a Vicente Fernández Guerrero, éste solicitó que se hiciera a través de la compañía Mediaciones Martínez, sobre la que, la compañía Tubos Reunidos, examinó ésta, y confirmaron que se encontraba ubicada en Zaragoza, y que el epígrafe era el correcto para con la actividad que desarrollaba en el contrato" ha sostenido.

"Además, la incorporación de Antxon Alonso en Mediaciones Martínez, se produjo en el año 2022 con una participación del 98%, por lo que mi patrocinado es ajeno y desconoce al resto de personas que aparecen relacionadas con dicha mercantil", añade.

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