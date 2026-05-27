Los socios de Sánchez se alejan de una posible moción de censura mientras llaman a las urnas ante un PP que evita hablar del cómo

¿Por qué es importante? Si a principios de esta semana se conocía la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, este miércoles los problemas se acumulan en Ferraz a raíz de la investigación de una presunta trama para "desestabilizar" las causas judiciales que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno.

La entrada de la Guardia Civil en la sede del PSOE en Madrid ha generado un gran revuelo en el Congreso, distrayendo a los diputados de la sesión de control al Gobierno. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha criticado al Ejecutivo de Pedro Sánchez, pidiendo elecciones debido a la "grave" situación actual. Aunque el PP explora opciones como una moción de censura, sus estrategias no se revelan públicamente. Los socios de coalición del Gobierno, como Yolanda Díaz y Pablo Bustinduy, abogan por agotar la legislatura, mientras que el PNV y Junts piden elecciones anticipadas. Compromís exige transparencia y explicaciones en el Congreso.

La noticia de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entrar en los cuarteles generales del PSOE en la calle madrileña de Ferraz ha sacudido a los diputados en el Congreso justo cuando estaba a punto de empezar la sesión de control al Gobierno. En el hemiciclo los hemos visto más pendientes del móvil que de lo que se decía en la tribuna.

De hecho, a su salida de la Cámara Baja, el presidente del Partido Popular (PP) y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado duramente contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Un día más, ha vuelto a pedir elecciones ante una "situación que estamos viviendo" que define "de extrema gravedad" e, incluso, "agónica".

Feijóo, ante la entrada de la UCO en Ferraz: "No queda más remedio que dar voz a los españoles de forma inmediata"

Precisamente sobre una posible moción de censura le ha preguntado este mismo miércoles el director de Al Rojo Vivo, Antonio G. Ferreras, al 'popular' Miguel Tellado. En concreto, el periodista le ha cuestionado si "alguien en el PP, en las últimas semanas o meses, ha tenido contactos con Junts para explorar una posible moción censura". Él ha optado por responder a medias.

"Mire, yo creo que las estrategias no se cuentan, se ejecutan. El PP quiere acabar con este gobierno de la corrupción cuanto antes. Le corresponde a los socios de Sánchez decidir si quieren seguir siendo cómplices de estas cloacas o, si por el contrario, quieren finalizar a una legislatura que, probablemente, nunca debió haber existido", ha asegurado en directo en laSexta.

Entre las urnas y la transparencia

Por su parte, los socios de coalición del Gobierno se muestran preocupados: "A mí no me gusta nada lo que estoy viendo en la política española", aseguraba la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y todavía líder de Sumar, Yolanda Díaz, en el Congreso de los Diputados. No obstante, se mantienen en la idea de que el Gobierno de coalición agote la legislatura: "El presidente del Gobierno tiene la potestad de convocar elecciones y ha manifestado en múltiples ocasiones que serán al final de la legislatura", ha recordado el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy.

Ahora bien, entre los socios de investidura, el PNV sí pide elecciones, al tiempo que se aleja de una posible moción de censura contra el actual presidente del Gobierno: "Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción de censura, háganlo ya, y háganlo donde tienen que hacerlo, en el Congreso de los Diputados", ha clamado este miércoles en el Senado la portavoz del grupo vasco en el Senado, Estefanía Beltrán de Heredia.

El PNV reta al PP a presentar una moción de censura a Sánchez: "Si consideran que se dan las circunstancias, háganlo ya"

Pensamiento similar por parte de Junts. Fuentes del partido aseguran a laSexta que no apoyarán una moción de censura, pero piden que Sánchez llame a las urnas. Algo que ha subrayado su vocal en la Cámara Alta, Eduard Pujol: "Junts hace meses que le dijo a Sánchez que hasta aquí. Y quedó clarísimo que el PSOE no cumple ni a la de tres, y que el Gobierno de Sánchez no se aguanta por Junts".

Desde Compromís, las líneas rojas llevan trazadas varios días, y siguen firmes: "Yo creo que una relación cuando se rompe la confianza, primero se escucha y, si estas explicaciones no sirven, es evidente que una relación se rompe", ha sostenido Alberto Ibáñez este miércoles. Asimismo, su diputada Águeda Micó ha pedido a Moncloa "transparencia absoluta": "Que vengan aquí al Congreso y que den explicaciones, que informen", ha asegurado en Al Rojo Vivo. En definitiva, se trata de unas relaciones que, si bien aún no están rotas, parece que se tambalean.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.