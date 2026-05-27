PNV y Junts se abstienen en una moción del PP en el Senado para pedir al Gobierno que convoque elecciones

Los detalles La iniciativa ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta del PP, aunque varios socios del Gobierno como PNV, Junts, Coalición Canaria o Geroa Bai han optado por abstenerse.

El PP logró que el Senado aprobara una iniciativa que reprueba al Gobierno por presuntos casos de corrupción ligados al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez. La moción, impulsada por la mayoría absoluta del PP, contó con la abstención de algunos aliados del Gobierno, como PNV y Junts. Esta reprobación llega en un contexto de investigaciones judiciales que afectan a figuras del PSOE, incluyendo la imputación de Santos Cerdán y Ana María Fuentes en el 'caso Leire'. El PNV, aunque preocupado por la situación política, no respaldó al PP, recordando los casos de corrupción que han afectado a los 'populares'. El PSOE acusó al PP de usar el Senado para confrontaciones políticas y destacó su colaboración con la justicia, recordando el caso Kitchen.

El PP ha sacado adelante este miércoles en el Pleno del Senado una iniciativa que reprueba al Gobierno en bloque por los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y que ha contado con la abstención de algunos aliados parlamentarios del Gobierno como PNV y Junts.

La iniciativa ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta del PP, aunque varios socios del Gobierno como PNV, Junts, Coalición Canaria o Geroa Bai han optado por abstenerse.

En concreto, la abstención de los nacionalistas vascos llega después de que el presidente del PNV, Aitor Esteban, lanzara un aviso hace unos días al Gobierno, considerando que sería "irresponsable" que Sánchez siguiera más allá de 2026.

Además, esta iniciativa se ha producido en una jornada marcada por la imputación del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, en el denominado caso Leire, así como por el nuevo registro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede socialista de Ferraz.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga si existió una presunta trama destinada a obtener información sensible contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad implicados en procedimientos judiciales que afectan al PSOE.

Además de Cerdán y Fuentes, en la causa figuran también como investigados el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, el empresario Javier Pérez Dolset, un guardia civil y dos abogados.

Asimismo, la propuesta del PP llega una semana después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama imputara al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta implicación en una supuesta trama de tráfico de influencias vinculada al rescate de 53 millones de euros concedido en 2021 a la aerolínea Plus Ultra.

En este contexto, la iniciativa reprueba al Gobierno por los distintos casos judiciales que afectan al entorno socialista y acusa al Ejecutivo de no asumir "responsabilidades políticas" ni ofrecer respuestas ante la "grave crisis institucional" que, a juicio del PP, atraviesa España.

En la iniciativa, los 'populares' también denuncian que el Gobierno se encuentra en una situación de "inoperancia" para responder a los problemas de los ciudadanos y reclamaban poner fin al "bloqueo político". Aunque la moción no tiene efectos vinculantes, el debate ha servido al PP para elevar la presión sobre los socios parlamentarios de Sánchez y medir el posicionamiento de partidos como el PNV.

El PNV marca distancias con el PSOE y con el PP

En este marco, la senadora del PNV Estefanía Beltrán de Heredia ha justificado en el debate del Pleno en la Cámara Alta la abstención de su grupo asegurando que les "preocupa mucho" el "ecosistema político" que vive España y el "reguero de informaciones" sobre investigaciones judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.

"Nos preocupa el descrédito y la desconfianza que genera este Gobierno, incapaz de concitar apoyos suficientes, mayorías suficientes, incapaz, por tanto, de gobernar", ha afirmado durante su intervención.

Sin embargo, la dirigente nacionalista ha rechazado respaldar la ofensiva del PP y ha recordado los numerosos casos de corrupción que han afectado históricamente a los 'populares'. "Cuando les miramos a ustedes y vemos su hoja de servicios en materia de corrupción, los más de 200 casos enjuiciados dan para empapelar todo este salón de plenos", ha espetado a la bancada del PP.

Asimismo, ha acusado a los de Feijóo de intentar convertir el debate en una "pseudo moción de censura" y les retó a presentar esa iniciativa en el Congreso si consideran que cuentan con los apoyos suficientes. "Basta ya de estos circos mediáticos. Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción de censura, háganlo ya", ha sentenciado.

El PSOE recuerda el caso Kitchen

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha acusado al PP de utilizar la Cámara Alta para intentar "acabar con la legislatura" y ha asegurado que los 'populares' han convertido el Senado en una herramienta de confrontación política. "Ustedes confunden su función constitucional de control al Gobierno con su obsesión por destruir al Gobierno", ha afirmado Espadas, que ha acusado además al PP de "pisotear la presunción de inocencia" cuando los casos judiciales afectan a dirigentes socialistas.

El senador socialista ha calificado además la iniciativa debatida este miércoles de "moción de la serie B", al considerar que el PP no se atreve a presentar una verdadera moción de censura en el Congreso porque no tiene "ni candidato claro ni votos suficientes".

Espadas ha defendido además la colaboración del PSOE con la Justicia tras el registro realizado este miércoles en Ferraz y ha lanzado una referencia al caso de los discos duros de Luis Bárcenas. "Aquí se les abre la puerta y se les entrega la información; no se encuentran ordenadores machacados la noche anterior para que no haya pruebas", ha ironizado.

Frente a las acusaciones del PP, el PSOE ha recordado también durante el debate los numerosos casos de corrupción que han afectado históricamente a los 'populares' y ha mencionado el avance del juicio por la denominada operación 'Kitchen', cuya fase documental ha concluido este miércoles en la Audiencia Nacional.