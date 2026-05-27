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Entrevista en Al Rojo Vivo

Tellado evita responder a si el PP mantiene contactos con Junts: "Las estrategias no se cuentan, se ejecutan"

Los detalles El secretario general del PP ha destacado que su partido quiere "acabar con este Gobierno de la corrupción cuanto antes", apuntando a los socios de Sánchez. "Deben decidir si quieren seguir siendo cómplices".

Tellado evita responder a si el PP mantiene contactos con Junts: "Las estrategias no se cuentan, se ejecutan"
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Miguel Tellado ha evitado responder en Al Rojo Vivo a si alguien de su partido ha mantenido contacto en las últimas semanas o meses con Junts para explorar una moción de censura tras conocerse el caso Koldo, Leire Díez y la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero.

"Las estrategias no se cuentan, se ejecutan", ha destacado. El secretario general del PP ha indicado que ellos quieren "acabar con este Gobierno de la corrupción" cuanto antes. "Todo dentro de la ley y de la Constitución", ha indicado.

De esta forma, ha apuntado a los socios de Gobierno, resaltando que son ellos los que deben decidir si quieren "seguir siendo cómplices de estas cloacas" o prefieren finalizar una legislatura que "probablemente nunca debió haber existido".

Durante su entrevista, ha reconocido que una de las cosas que más le preocupan de la izquierda tras conocerse todos estos casos es la actitud que están teniendo. "Los escucho y me da la sensación de que prefieren a un ladrón de izquierdas antes que un gobierno honrado de derechas", ha criticado.

Para Miguel Tellado, esta es una legislatura que está ya "finiquitada", destacando que una prueba de ello es que Pedro Sánchez no cuenta ni siquiera con los "apoyos necesarios" para poder aprobar unos Presupuestos Generales.

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