El control de la SEPI era clave para Santos Cerdán: la importancia de la empresa pública que aparece siempre en los casos de corrupción

¿Por qué es importante? Si bien este miércoles se ha conocido el auto del juez Pedraz por la trama de Leire Díez para "desestabilizar" las causas judiciales contra el Gobierno, lo cierto es que esta sociedad controlada por Hacienda es muy común en casos como el que implica al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

El auto del juez Santiago Pedraz revela una supuesta trama para desestabilizar causas judiciales en el entorno del PSOE y del presidente Pedro Sánchez, donde Santos Cerdán intentó controlar la SEPI, primero con Vicente Fernández y luego con Leire Díez, sin éxito. La SEPI gestiona participaciones estatales en 24 empresas, siendo crucial por su influencia en sectores estratégicos y su capacidad para rescatar empresas, como ocurrió durante la pandemia con un fondo de 10.000 millones. En 2024, la SEPI perdió 500 millones de euros, tras varios años de fluctuaciones financieras. Actualmente, María Belén Gualda preside la SEPI.

Para Santos Cerdán era básico controlar la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Así se estipula en el auto, al que ha tenido acceso laSexta este miércoles, en el que imputa a una larga lista de personas por una supuesta trama que buscaba "desestabilizar" las causas judiciales en el entorno del PSOE y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

De hecho, en este auto del juez Santiago Pedraz el que fuera secretario de Organización de los socialistas lo hizo mientras Vicente Fernández fue presidente. De hecho, lo volvió a intentar colocando allí a Leire Díez, aunque sin éxito. No obstante, esta no es la primera vez que sale la SEPI a raíz de casos de presuntas corruptelas, pues también aparecía hace solo unos días en el sumario del caso Plus Ultra, por el que se ha imputado, entre otros, al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Ahora bien, ¿por qué es tan importante la SEPI? Pues porque esta empresa pública gestiona las participaciones que el Estado tiene en las 24 empresas de las que tiene acciones. De estas, 14 las controla mayoritariamente; mientras que en otras diez solo tiene un pequeño porcentaje. La misión de la SEPI es conseguir sacarles a todas ellas el máximo beneficio posible. Eso sí, no solo importa el dinero, pues son empresas que están en sectores estratégicos. En este sentido, hay que tener en cuenta el interés público en la toma de decisiones.

La SEPI depende del Ministerio de Hacienda, siendo el medio que utiliza el Gobierno para comprar acciones de empresas privadas o para rescatarlas. Precisamente aquí, viene una clave importante: en la pandemia se le otorgó un fondo con 10.000 millones de ellos, con el objetivo de que pudiese rescatar a aquellas empresas a las que el COVID había dejado contra las cuerdas.

En cuanto a sus cuentas destaca que en 2024, último año en el que se publicaron sus cuentas, perdió 500 millones de euros, tras tres años de beneficios y otros siete de pérdidas. Desde hace cinco años, su presidenta es María Belén Gualda, quien antes fue presidenta de Navantia, la cual depende al 100% del Gobierno, es decir, la SEPI.

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