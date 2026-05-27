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La UCO entra en la sede del PSOE, en directo | La UCO registra la casa de Gaspar Zarrías en Madrid

Agentes de la Guardia Civil han entrado a primera hora de este miércoles en la sede nacional del Partido Socialista para requerir información. La noticia ha saltado a escasos minutos del comienzo de la sesión de control en el Congreso de los Diputados.

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  5. La investigación forma parte de una pieza secreta del juzgado de Pedraz

  6. Rufián anuncia que ERC pedirá elecciones anticipadas si se demuestra la financiación irregular en el PSOE

  7. Feijóo, ante la entrada de la UCO en Ferraz: "No queda más remedio que dar voz a los españoles"

  8. La UCO entra en la sede nacional del PSOE en Ferraz

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de MadridAgentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran desde primera hora en la sede central del PSOE en la calle Ferraz de MadridAgencia EFE

Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández, principales investigados

La fontanera del PSOE, Leire Díez, Antxon Alonso, exsocio de Santos Cerdán, y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, están siendo investigados por cinco contratos en los que se habrían producido adjudicaciones amañadas. En ellas, los tres se habrían repartido comisiones ilegales.

Los contratos que se investigan son cinco por valor 132 millones de euros y que se habrían dado en el periodo 2021-2023. Así, teniendo en cuenta adjudicador y adjudicatario, se tratarían de Mercasa a Servinabar, Sepides a Forestalia, que se hizo con el contrato a través de una filial llamada Arpallet, Enusa a Residuos de Melilla, SEPI a Tubos Reunidos y Parque Empresarial del Principado de Asturias a la empresa de derribos Erri Berri.

Así lo contábamos el pasado mes de diciembre: Leire Díez, Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI, investigados por cinco contratos por valor de 132 millones de euros

Enrique Santiago asegura que la financiación irregular en el PSOE sería "una línea roja"

Preguntado por el registro de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz y si esto podría suponer financiación ilegal, el dirigente de IU y portavoz de Interior y Justicia de Sumar, Enrique Santiago, en la Cámara aplazó a ver qué sale de ellos y reiteró que Sumar no podría "permitir situaciones de financiación ilegal irregular".

"En caso de que haya un problema de financiación irregular, obviamente para nosotros eso es una línea roja", insistió, dando a entendre que saldría del Gobierno.

La entrada de la UCO en Ferraz pilla al Gobierno y al PSOE por sorpresa: "Nos acabamos de enterar y no sabemos nada"

El registro de la sede del PSOE este miércoles por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pilló a varios ministros y cargos del partido por sorpresa. "Nos acabamos de enterar y no sabemos nada", respondió un ministro a Servimedia.

"No sabemos nada y no entendemos nada", contestaron cargos de la dirección socialista a este medio a la entrada a la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Feijóo, ante la entrada de la UCO en Ferraz: "No queda más remedio que dar voz a los españoles"

"Estamos en una situación agónica". Así de claro se ha mostrado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras conocer que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entrado a primera hora de este miércoles en la sede nacional del PSOE en la madrileña calle Ferraz.

Sus palabras: Feijóo, ante el registro de la UCO en Ferraz: "No queda más remedio que dar voz a los españoles de forma inmediata"

Las 6 de laSexta

  1. La UCO entra en la sede nacional del PSOE en Ferraz
  2. El análisis de lo incautado, una pieza aún secreta y los informes de los seguimientos: lo que falta por saber de la investigación de la UDEF a Zapatero
  3. El portavoz de Vox en Alcalá de Henares, acusado de presunto acoso sexual, acoso laboral y revelación de secretos
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