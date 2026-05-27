La UCO entra en la sede del PSOE, en directo | La UCO registra la casa de Gaspar Zarrías en Madrid

La UCO registra la casa de Gaspar Zarrías en Madrid laSexta ha podido confirmar que agentes de la UCO se encuentran también en un domicilio de Madrid del exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías. En estos momentos hay varios requerimientos de docimentación a miembros del partido relacionados con Leire Díez. Compartir en X

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Enrique Santiago asegura que la financiación irregular en el PSOE sería "una línea roja" Preguntado por el registro de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz y si esto podría suponer financiación ilegal, el dirigente de IU y portavoz de Interior y Justicia de Sumar, Enrique Santiago, en la Cámara aplazó a ver qué sale de ellos y reiteró que Sumar no podría "permitir situaciones de financiación ilegal irregular". "En caso de que haya un problema de financiación irregular, obviamente para nosotros eso es una línea roja", insistió, dando a entendre que saldría del Gobierno. Compartir en X

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La entrada de la UCO en Ferraz pilla al Gobierno y al PSOE por sorpresa: "Nos acabamos de enterar y no sabemos nada" El registro de la sede del PSOE este miércoles por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pilló a varios ministros y cargos del partido por sorpresa. "Nos acabamos de enterar y no sabemos nada", respondió un ministro a Servimedia. "No sabemos nada y no entendemos nada", contestaron cargos de la dirección socialista a este medio a la entrada a la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Servimedia Compartir en X

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La investigación forma parte de una pieza secreta del juzgado de Pedraz Los agentes de la UCO tienen que ver con una pieza secreta del juzgado de Santiago Pedraz, en la que se investigan amaños en contratos y ayudas otorgada por la SEPI. Se investigan cuatro delitos: prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Sergi Requeni Compartir en X

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