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La UCO entra en la sede del PSOE, en directo | La UCO registra la casa de Gaspar Zarrías en Madrid
Agentes de la Guardia Civil han entrado a primera hora de este miércoles en la sede nacional del Partido Socialista para requerir información. La noticia ha saltado a escasos minutos del comienzo de la sesión de control en el Congreso de los Diputados.
La UCO registra la casa de Gaspar Zarrías en Madrid
Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández, principales investigados
Enrique Santiago asegura que la financiación irregular en el PSOE sería "una línea roja"
La entrada de la UCO en Ferraz pilla al Gobierno y al PSOE por sorpresa: "Nos acabamos de enterar y no sabemos nada"
La investigación forma parte de una pieza secreta del juzgado de Pedraz
Rufián anuncia que ERC pedirá elecciones anticipadas si se demuestra la financiación irregular en el PSOE
Feijóo, ante la entrada de la UCO en Ferraz: "No queda más remedio que dar voz a los españoles"
La UCO entra en la sede nacional del PSOE en Ferraz
La UCO registra la casa de Gaspar Zarrías en Madrid
laSexta ha podido confirmar que agentes de la UCO se encuentran también en un domicilio de Madrid del exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías. En estos momentos hay varios requerimientos de docimentación a miembros del partido relacionados con Leire Díez.
Leire Díez, Antxon Alonso y Vicente Fernández, principales investigados
La fontanera del PSOE, Leire Díez, Antxon Alonso, exsocio de Santos Cerdán, y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, están siendo investigados por cinco contratos en los que se habrían producido adjudicaciones amañadas. En ellas, los tres se habrían repartido comisiones ilegales.
Los contratos que se investigan son cinco por valor 132 millones de euros y que se habrían dado en el periodo 2021-2023. Así, teniendo en cuenta adjudicador y adjudicatario, se tratarían de Mercasa a Servinabar, Sepides a Forestalia, que se hizo con el contrato a través de una filial llamada Arpallet, Enusa a Residuos de Melilla, SEPI a Tubos Reunidos y Parque Empresarial del Principado de Asturias a la empresa de derribos Erri Berri.
Así lo contábamos el pasado mes de diciembre: Leire Díez, Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI, investigados por cinco contratos por valor de 132 millones de euros
Enrique Santiago asegura que la financiación irregular en el PSOE sería "una línea roja"
Preguntado por el registro de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz y si esto podría suponer financiación ilegal, el dirigente de IU y portavoz de Interior y Justicia de Sumar, Enrique Santiago, en la Cámara aplazó a ver qué sale de ellos y reiteró que Sumar no podría "permitir situaciones de financiación ilegal irregular".
"En caso de que haya un problema de financiación irregular, obviamente para nosotros eso es una línea roja", insistió, dando a entendre que saldría del Gobierno.
La entrada de la UCO en Ferraz pilla al Gobierno y al PSOE por sorpresa: "Nos acabamos de enterar y no sabemos nada"
El registro de la sede del PSOE este miércoles por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pilló a varios ministros y cargos del partido por sorpresa. "Nos acabamos de enterar y no sabemos nada", respondió un ministro a Servimedia.
"No sabemos nada y no entendemos nada", contestaron cargos de la dirección socialista a este medio a la entrada a la sesión de control al Gobierno en el Congreso.
La investigación forma parte de una pieza secreta del juzgado de Pedraz
Los agentes de la UCO tienen que ver con una pieza secreta del juzgado de Santiago Pedraz, en la que se investigan amaños en contratos y ayudas otorgada por la SEPI. Se investigan cuatro delitos: prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
Rufián anuncia que ERC pedirá elecciones anticipadas si se demuestra la financiación irregular en el PSOE
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, asegura que su formación "pedirá elecciones" si se demuestra la financiación irregular en el PSOE, tras los registros que se están produciendo en la sede nacional de los socialistas en Ferraz.
Feijóo, ante la entrada de la UCO en Ferraz: "No queda más remedio que dar voz a los españoles"
"Estamos en una situación agónica". Así de claro se ha mostrado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras conocer que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entrado a primera hora de este miércoles en la sede nacional del PSOE en la madrileña calle Ferraz.
Sus palabras: Feijóo, ante el registro de la UCO en Ferraz: "No queda más remedio que dar voz a los españoles de forma inmediata"
La UCO entra en la sede nacional del PSOE en Ferraz
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entrado a primera hora en la sede nacional del PSOE en la madrileña calle Ferraz, según ha podido saber laSexta.