Feijóo, ante la entrada de la UCO en Ferraz: "No queda más remedio que dar voz a los españoles de forma inmediata"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez-Feijóo, se dirige a medios de comunicación a su llegada al Congreso de los Diputados

El contexto La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entrado desde primera hora la sede nacional del PSOE en la madrileña calle Ferraz. La noticia se ha conocido minutos antes de comenzar la sesión de control del Congreso.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de "agónica" la situación tras la entrada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede del PSOE en Madrid. Durante la sesión de control en el Congreso, Feijóo ha exigido al presidente del Gobierno la convocatoria inmediata de elecciones, argumentando que es necesario dar voz a los españoles. Ha criticado la gestión de Sánchez, calificando al Gobierno y al PSOE de "indecentes", y ha cuestionado la moralidad de las acciones actuales. Feijóo ha instado a recordar los mandamientos de no robar y no mentir, denunciando la "situación patética" actual.

"Estamos en una situación agónica". Así de claro se ha mostrado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras conocer que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entrado desde primera hora de este miércoles la sede nacional del PSOE en la madrileña calle Ferraz.

A su entrada en la sesión de control, en el mismo momento en el que se conocía la entrada de la UCO en Ferraz, Feijóo ha insistido una vez más en los pasillos del Congreso que el presidente del Gobierno tiene que convocar elecciones. "No queda más remedio que dar voz a los españoles de forma inmediata", ha señalado tras conocer la noticia en la misma semana en la que se ha conocido el sumario del caso Zapatero.

"La pregunta es cuántas redadas más, cuántas comisiones más, cuántas mordidas más, cuánto dinero en bolsas, cuántas joyas, cuántas sumarios, cuántos periodos de instrucción, cuántos juicios orales...", ha señalado.

De esta manera, Feijóo ha asegurado que "estamos en una situación agónica". "Estamos poniendo en cuestión la decencia, no solo del Gobierno, que es un Gobierno indecente; no solo del PSOE, que lamentablemente Sánchez lo ha llevado a la absoluta indecencia, sino que estamos empezando a tener líos de contagio", ha indicado.

Por ello, ha insistido, "no queda más remedio que dar la palabra a los españoles de forma inmediata". "No podemos más. No conozco lo que se está produciendo en este momento en Ferraz, pero es otra más y no otra cualquiera", ha señalado el líder del PP, quien ha echado en cara a Sánchez que mientras pasa todo esto él está visitando el Vaticano.

"Si quiere acercarse al papa deberá recordar el séptimo mandamiento, no robarás, y el octavo mandamiento, no mentirás", ha añadido. Así, ha denunciado "la situación patética que estamos viviendo". "Demos voz a los españoles", ha añadido.

En cambio, fuentes de Génova a laSexta aseguran que el "foco" sobre si presentar o no una moción de censura está en los socios y no en ellos. "Si quisiéramos decir más lo habríamos dicho. No vamos a tapar la noticia de hoy dando otra", indican.

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