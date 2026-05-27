El juez sitúa el origen de la trama de las cloacas en la carta a la ciudadanía de Sánchez tras la imputación de Begoña Gómez

¿Por qué es importante? El magistrado pone el foco en la reunión que mantuvieron Santos Cerdán, Leire Díez, Ion Antolín, Javier Pérez Dolset y Juan Manuel Serrano en Ferraz el 26 de abril de 2024, dos días después de que se publicase la 'carta a la ciudadanía' del presidente del Gobierno.

El juez Santiago Pedraz sitúa la reunión que mantuvieron, entre otros, Santos Cerdán y Leire Díez durante el periodo de reflexión de Pedro Sánchez tras su 'carta a la ciudadanía' por la apertura de la causa del juez Juan Carlos Peinado contra su mujer, Begoña Gómez, como un punto de inflexión para la presunta trama presuntamente dirigida a desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE.

Fuentes jurídicas confirman a laSexta que el origen de la trama es esa 'carta a la ciudadanía' del presidente del Gobierno y se investiga si Leire Díez pudo pagar sobornos.

En el auto del magistrado de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso laSexta, explica que el 26 de abril de 2024 tuvo lugar una reunión en la sede del PSOE en Ferraz en la que estuvieron presentes Santos Cerdán, Leire Díez, Ion Antolín, el empresario Javier Pérez Dolset y Juan Manuel Serrano, entre otros. Dos días antes, el presidente del Gobierno publicó esa 'carta a la ciudadanía' en la que iniciaba un periodo de reflexión tras la apertura de la causa contra Begoña Gómez.

Un día después de esa carta, el 25 de abril, Leire Díez envió un mensaje al expresidente de la SEPI Vicente Fernández en el que le decía que se dirigía "de urgencia a Madrid". "Me ha mandado Santos [Cerdán] ir. Tenemos información que ayudaría al presidente", añade en ese mensaje.

El auto habla de acciones coordinadas por Leire Díez con el "objetivo de obstaculizar de manera sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del Gobierno y del PSOE, al frente de los cuales se sitúa el que en en ese momento era su secretario de organización Santos Cerdán".

Leire, tras la puesta en libertad de Aldama: "Esto es un desastre"

El auto también señala la puesta en libertad de Víctor de Aldama como un "hito" de la trama que "se considera de interés". Tras su puesta en libertad, Leire Díez se puso en contacto con Ismael Oliver para escribirle sobre la noticia. "Han soltado a Aldama. De traca. He hablado con Santos, se reunirán contigo para hablar de la estrategia jurídica del partido y la defensa porque esto es un desastre", lamentaba Leire Díez.

A primera hora de la mañana siguiente, Vicente Fernández cuestionó a Leire Díez sobre si había visto la declaración de Aldama, a lo que la fontanera del PSOE contestó: "Al fin ayer parece que mi empeño en cambiar la estrategia jurídica del partido ha calado y lo haremos con Ismael [Oliver Serrano]. Y Jacobo [Teijelo Casanova]".

"A partir de ese momento, Ismael Oliver pasaría a formar parte de la organización investigada, participando en algunas de las líneas de acción que se expondrán, así como en la operativa de canalización de fondos desde el PSOE hasta Leire Díez que ya se señaló", añade el magistrado.

La UCO, en Ferraz

La Audiencia Nacional ha ordenado a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acudir a primera hora de este miércoles a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid para requerir documentación relacionada con "una trama para desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al partido o al Gobierno".

Ferraz manifiesta su "absoluta disposición" a colaborar con la Justicia tras la entrada de la UCO en la sede del PSOE

En paralelo con estos requerimientos, el juez Pedraz ha imputado en la causa a Santos Cerdán, Gaspar Zarrías, Ana María Fuentes, Teijelo Casanova, Sánchez Yepes y a Ismael Oliver. El juez también aprecia indicios contra Juan Manuel Serrano Quintana y Juan Francisco Serrano Martínez, quienes habrían revelado su colaboración con los investigados en la ejecución de concretos y aislados actos "en auxilio de su ilícito plan", aunque habrá que esperar al desarrollo de la investigación para "concretar su responsabilidad penal".

Además, se han producido requerimientos de información a una decena de empresas, entre ellas una agencia de viajes, según ha podido confirmar laSexta. Del mismo modo, se ha elevado una petición de información en la Dirección General de la Guardia Civil.

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