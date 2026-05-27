El PNV reta al PP a presentar una moción de censura a Sánchez: "Si consideran que se dan las circunstancias, háganlo ya"

Los detalles El PNV ha advertido al PP de que no se va "a dejar enredar en sus tejemanejes", pero también ha insistido en pedir "responsabilidad y altura de miras" al Gobierno de Pedro Sánchez.

La senadora del PNV, Estefanía Beltrán, instó al PP de Alberto Núñez Feijóo a presentar una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez si cree que es viable, criticando las "pseudo" mociones y "circos mediáticos". Beltrán enfatizó que, si el PP considera que existen las condiciones necesarias, debe actuar en el Congreso de los Diputados. El PNV mostró dudas sobre su apoyo a la iniciativa del PP y pidió responsabilidad al Gobierno de Sánchez. Además, Beltrán destacó preocupaciones sobre la corrupción en el PSOE y criticó la falta de apoyo suficiente del Gobierno para gobernar eficazmente. Junts también se desmarcó de la estrategia del PP, mientras que el PSOE cuestionó la falta de un programa de gobierno del PP.

La senadora del PNV Estefanía Beltrán desafió este miércoles al PP de Alberto Núñez Feijóo a que presente "ya" una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez si considera que se "dan las circunstancias" para que prospere y se deje de "patrañas". Así lo afirmó durante el debate de una iniciativa del PP en el Pleno del Senado, que viene a pedir la convocatoria de elecciones con eufemismos.

La senadora 'jeltzale' ha emplazado a los populares a que paren de plantear "pseudo" mociones de censura y "circos mediáticos", y tomen la iniciativa. "Han querido presentar como una pseudo moción de censura al Gobierno. Les tengo que decir que basta ya de estos circos mediáticos. Si ustedes consideran se dan las circunstancias para presentar una moción de censura, háganlo ya y háganlo donde tienen que hacerlo: en el Congreso de los Diputados. El resto son patrañas", ha reprochado.

Por otro lado, ha advertido al PP que los casos de presunta corrupción del PSOE "no están sentenciados". Pero no ha podido evitar reconocer que le "preocupa el reguero de informaciones sobre investigaciones judiciales en torno al Gobierno español y al propio Partido Socialista" por "el descrédito y la desconfianza".

También ha criticado que el Gobierno es "incapaz de concitar apoyos suficientes" y "por, tanto, de gobernar". Pero no ha dado síntomas de querer acercarse al PP por "su hoja de servicios en materia de corrupción" con "más de 200 casos enjuiciados que desde luego dan para empapelar todo este salón de plenos"; y por "la pareja estable que ha formado con Vox".

El movimiento del PP en el Senado también ha provocado el desmarque de Junts, que reprocha al PP su "manera muy extraña de hacer amigos". "Si votan no, estarán demostrando que son como ellos", les ha retado Pepa Pardo, del PP, al defender la moción en la que se pide iniciar los procedimientos para un cambio de Gobierno, aunque no es vinculante, y que en cualquier caso será aprobada por el pleno, dada la mayoría absoluta de su grupo en la Cámara Alta.

Eduard Pujol, de Junts, ha dicho al PP que "si Sánchez aguanta tanto no es por Junts, es por ustedes mismos", porque "no saben frenar nunca contra Cataluña". Por el PSOE, Juan Espadas la ha llamado "moción de censura de serie B", ha dicho que si el PP no la presenta en el Congreso es por carecer "de programa de gobierno y de candidato" y ha pedido al PP que asuma que con la aritmética de la Cámara Baja "la habrían perdido".

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