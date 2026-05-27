Moncloa desvincula a Sánchez de la trama de Leire Díez y Santos Cerdán mientras Ferraz habla de "cacería" política y connivencia del PP con los jueces

El abrazo entre Pedro Sánchez y Santos Cerdán, quien ha liderado la negociación del pacto con Junts

Sí, pero Las cosas cambian cuando se pregunta entre las federaciones socialistas. En ellas no reina una sensación de "cabreo", sino que dicen no poder más ante tantas informaciones que salpican al PSOE y hablan de "desolación absoluta".

Doble golpe judicial que afecta directamente al Partido Socialista. Y es que, tras conocer los entresijos del sumario del caso Plus Ultra, en el que está imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, este miércoles laSexta ha tenido acceso al auto del caso de Leire Díez y Santos Cerdan. De la presunta fontanera del PSOE y su secretario de Organización, Santos Cerdán.

El juez Santiago Pedraz ha fechado en su auto el inicio de una trama que presuntamente buscaba desestabilizar causas en los tribunales o investigaciones que pudieran estar ligadas al partido o a personas del mismo. Habla de una reunión celebrada en Ferraz el 26 de abril de 2024. En ella estaban Santos Cerdán, Leire Díez, Ion Antolín, Javier Pérez Dolset y Juan Manuel Serrano. Dos días antes, el presidente Pedro Sánchez había publicado su 'carta a la ciudadanía' para reflexionar tras la imputación de su mujer Begoña Gómez.

Fuentes del Gobierno, consultadas por laSexta, han querido dejar muy claro que el Ejecutivo está completamente aislado con respecto a lo que se investiga en este caso. Es más, aseguran que "Pedro Sánchez no tiene ninguna vinculación ni con Leire Diez ni con ningún personaje de esta trama".

Según han explicado a laSexta, el Gobierno nunca ha tenido constancia de que se hayan hecho encargos a esta trama, ni para desbaratar procedimientos judiciales que puedan señalar o salpicar a Sánchez, ni a su familia o al partido.

"Persecución política"

Las cosas cambian, y mucho, cuando se pregunta por todo esto directamente a los dirigentes del PSOE. Porque allí, la sensación es de "cabreo generalizado".

Aseguran que no puede ser casual que todas las investigaciones judiciales sobre temas ligados al Partido Socialista "se hayan activado ahora". Recuerdan que, en una semana, se ha hecho público el sumario del caso Plus Ultra, donde se apunta directamente al expresidente Zapatero. También, el de esta presunta trama contra jueces y guardias civiles.

Pero es que este jueves viene otro duro golpe para los socialistas y para el propio Sánchez, porque arranca el juicio del hermano de su hermano, de David Sánchez. "Quieren que este Gobierno caiga cuanto antes y lo quieren hacer antes del verano."

Por todo ello, entre los dirigentes del PSOE reina una sensación de "persecución política" que les lleva a hablar directamente de "una cacería". Y hay quien va más allá y desliza la idea de que existe una convivencia entre miembros de la judicatura española.

De nuevo, las opiniones cambian o se intensifican dependiendo de dónde preguntes, porque dentro del propio PSOE, entre sus dirigentes, los mensajes son distintos dentro y fuera de la madrileña M-30. Es decir, entre las federaciones socialistas lo que reina no es el cabreo, sino una "desolación absoluta". "No podemos más", aseguran.

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