"Cada día es una cosa peor": Sumar tacha de "espantosa" la situación del PSOE mientras llama a unos Presupuestos como cuestión de confianza encubierta

El contexto Los socios del Gobierno se han pronunciado así tras la investigación que sitúa a Santos Cerdán al frente de una presunta trama para "desestabilizar" causas judiciales que afectan al PSOE.

Los socios del Gobierno han manifestado públicamente su necesidad de información sobre los recientes acontecimientos relacionados con el PSOE, mientras que en privado han calificado la situación como "espantosa". Según fuentes de Sumar a laSexta, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registró la sede del PSOE en Ferraz por más de 12 horas, en una investigación sobre una presunta trama encabezada por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la exmilitante Leire Díez para "desestabilizar" causas judiciales. El juez Santiago Pedraz señala que Cerdán habría facilitado la estructura del partido a esta trama. Ante la incertidumbre, se considera la posibilidad de presentar unos Presupuestos progresistas, aunque la falta de apoyos podría llevar a elecciones.

En público, los socios del Gobierno reclaman que necesitan saber "qué está pasando", pero en privado han afirmado que todo lo que se ha contado este miércoles sobre el PSOE es "espantoso". Así se han pronunciado desde Sumar, según fuentes de esta formación a laSexta, después de que este miércoles los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se hayan personado en la sede del PSOE en la calle Ferraz, donde han estado durante más de 12 horas, para requerir diversa documentación y archivos electrónicos.

Lo han hecho a petición del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco de la investigación que sitúa al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán al frente de una presunta trama para "desestabilizar" causas judiciales que afectan a este partido y al Gobierno, que este exdirigente socialista habría impulsado junto a la exmilitante de la formación Leire Díez.

Así, fuentes de Sumar han dicho a laSexta que "cada día la situación es peor". Sin embargo, también han reconocido que hay que esperar porque hay demasiada confusión. Tienen la sensación, eso sí, de estar viviendo en una auténtica interinidad.

Como salida, algunas fuentes han reconocido que se podría presentar unos Presupuestos de máximos progresistas que se votarían si no tuvieran los suficientes apoyos, pues habría que ir a elecciones, pero esos Presupuestos ya serían la mejor carta de presentación para el electorado.

En el auto al que ha tenido acceso laSexta, el juez Pedraz apunta que Cerdán puso al PSOE "a disposición de la estructura criminal". "El análisis de estos extremos también incide en el rol superior ostentado por Santos Cerdán, en tanto en cuanto este, como secretario de Organización del PSOE, habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido", detalla el auto.

Además, sobre este punto, el documente agrega que "desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada, permitió que esta se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones, o soportó el coste de la logística (viajes, alquiler de vehículos,...) de algunos de sus miembros".

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