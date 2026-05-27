Ya son 36 los muertos en semana y media por causas relacionadas con el calor extremo de mayo en el norte de España

Las cifras Ya son 36 las personas que han muerto en este mayo con temperaturas más típicas del verano. Todos los fallecidos son del norte de la península. De hecho, han muerto 15 personas en Euskadi, 13 en Asturias, cinco en Galicia y tres en Cantabria.

Hasta este miércoles, 36 personas han fallecido en España debido a un episodio de calor inusual para mayo, afectando especialmente al norte del país. Regiones como el País Vasco, Asturias, Galicia y Cantabria, donde las temperaturas han superado los 30 grados, han registrado todas las muertes. En comparación, el año pasado solo hubo siete fallecimientos por calor en el mismo periodo. La situación es crítica, ya que las personas no están acostumbradas a estas condiciones extremas. En Bilbao, las temperaturas han superado incluso las de agosto. Asturias ha permitido a los colegios suspender clases debido al calor.

Hasta este miércoles son 36 las personas que han muerto por causas relacionadas con el actual episodio de calor que azota a España. Por el momento, ya son 36 muertos en semana y media. Un dato muy importante, pero que se convierte en más llamativo si tenemos en cuenta que todas las muertes se han producido en el norte de la península, donde las temperaturas han sido altísimas. Allí no están ni acostumbrados a este calor extremo ni sus viviendas están preparadas.

Los últimos días del mes de mayo están dejando a muchos completamente agotados. Todos vamos por la calle buscando la sombra, agua fresca o, simplemente, un respiro fuera del asfalto de la ciudad.

"Para la gente que estamos trabajando hace mucho calor", lamentan algunos. Y es que, en menos de dos semanas, han muerto casi una cuarentena de personas y todas sus muertes están directamente relacionadas con el calor que nos acompaña, más típico de la canícula de verano y no de mayo.

El dato es altísimo si lo comparamos con el de mayo del año pasado, cuando en el mismo periodo hubo siete muertos.

Todos los muertos son del norte

Las autoridades sanitarias cifran en 15 los fallecidos por este episodio térmico en el País Vasco. 13 en Asturias, cinco en Galicia y tres en Cantabria. "Nos ha llegado de repente, hemos pasado de tener un tiempo más o menos húmedo y frío a este calor", ha explicado un médico de Euskadi.

Porque el cuerpo necesita un tiempo para aclimatarse, para amoldarse a este calor. Y más si se vive en el norte de España, donde están menos acostumbrados a soportar temperaturas superiores a los 30 grados a estas alturas del año.

Por ejemplo, en Bilbao están teniendo temperaturas más altas, incluso, que en agosto. Por ello, el Servicio Vasco de Salud ha atendido desde el viernes a 72 personas y 24 de ellas han tenido que ser hospitalizadas. Sufrían "céfaleas, náuseas, vómitos y, en casos extremos, se puede llegar hasta la inconsciencia", aclaran los médicos.

Hay comunidades que están tomando medidas. Es el caso de Asturias, que ha permitido a los colegios suspender las clases por el calor.

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