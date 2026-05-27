¿Podría Sánchez ser el "súper jefe"?: la trama menciona a una persona que estaría por encima de Santos Cerdán y Leire Díez

Entre líneas En las conversaciones plasmadas en el auto del juez Pedraz se habla de un "súper jefe" y "el one " como la persona que tomaría las decisiones dentro de la trama.

El auto del juez Santiago Pedraz sobre la trama de Leire Díez y Santos Cerdán ha revelado la identidad de varios investigados, pero aún queda una figura enigmática, el "súper jefe", que podría apuntar a Pedro Sánchez. En conversaciones, se menciona a alguien superior a Cerdán, aunque sin nombrarlo explícitamente. En 2021, tras la salida de Vicente Fernández de la SEPI, la trama intentó colocar a Leire Díez en un puesto clave para recuperar el control de la empresa. Además, buscaron nulidades en casos judiciales, priorizando acciones por orden del "número uno". Moncloa ha negado la vinculación de Sánchez con la trama.

El auto del juez Santiago Pedraz sobre la trama de Leire Díez y Santos Cerdán ha revelado la identidad de ocho investigados y otras personas presuntamente vinculadas a la organización. Sin embargo, hay una que todavía no se sabe quién es, pero que podría apuntar a Pedro Sánchez: "El súper jefe".

En las conversaciones plasmadas en el auto se hacen dos menciones veladas a alguien que estaría por encima de Cerdán, aunque explícitamente no se da ningún nombre.

La primera alusión se produce en 2021 tras la salida de Vicente Fernández, uno de los imputados de este procedimiento, de la presidencia de la SEPI. Según el magistrado de la Audiencia Nacional, la trama, que presuntamente operaba para intentar desestabilizar causas judiciales contra el PSOE, habría intentado colocar a Leire Díez como jefa de Gabinete de Belén Gualda, nombrada presidenta de la SEPI el 3 de marzo de 2021, para "recuperar el control" de la empresa pública.

"(...) Aunque tenga que ser yo la que hable con el súper jefe", habría dicho Díez.

La segunda cita se produce cuando presuntamente intentaron, a través del abogado Jacobo Teijelo, lograr nulidades en la causa Gaslow de hidrocarburos. La teoría del letrado era que si conseguían la nulidad en el caso, acabaría afectando también a otras como la del caso Ábalos.

En este contexto, afirman que "esto es una prioridad de Santos por orden del one". Es decir, del número uno.

La organización de la trama

Según el esquema planteado por Pedraz, en la cúpula de la trama se encontraban Santos Cerdán, que estaba en una "jerarquía superior", Leire Díez, que era la "coordinadora y ejecutora", y la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, una cómplice necesaria encargada de emitir documentación y facturas supuestamente falsas para justificar los pagos.

Sin embargo, la mención al "súper jefe" indica que podría haber alguien por encima. Cabe recordar que Moncloa ha desvinculado a Sánchez de esta causa, asegurando que "no tiene ninguna vinculación ni con Leire Díez ni con ningún personaje de esta trama".

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