Gonzalo Bernardos afirma que no compensa sumarse a la jubilación flexible: "Haz las cuentas"

Esta medida permitiría a los jubilados compatibilizar su pensión con un trabajo por cuenta propia o ajena. El economista expone que, para algunos jubilados, esta medida tiene como único atractivo "mantenerse activo".

Más Vale Tarde conecta con el economista Gonzalo Bernardos para conocer su opinión sobre la jubilación flexible, algo que podría afectar a más del 30% de los jubilados españoles. El economista expone que estas medidas podrían ayudar a reforzar el sistema de pensiones. "Todo aquello que sea que te jubiles más tarde es positivo", expone, "durante ese tiempo la Seguridad Social paga menos y el agujero es inferior".

El economista expone que estas medidas funcionan "razonablemente bien, aunque menos de lo esperado". Bernardos cree que el porcentaje de personas que se jubilarán más tarde va a aumentar "porque para los autónomos, que no solo tienen la jubilación flexible sino también la jubilación activa, es una manera de poder cobrar más porque su pensión es exigua".

"Para los que tienen una buena pensión, solamente el atractivo que tienen estas medidas es mantenerse activo porque consideran que aún son aptos para trabajar", indica. Bernardos cree que la inmensa mayoría de personas, cercanas a la jubilación, lo que quieren es hacerlo. "Lo que pasa que con las medidas adoptadas por el ministro Escrivá, jubilarse anticipadamente te cuesta bastante más de lo que antes sucedía", añade.

Bernardos considera que no compensa sumarse a esta jubilación flexible. "Haz las cuentas", expone. "Si demoras un año la jubilación te dan un 4% más, pero dejas de cobrar la pensión", señala, "para la Seguridad Social sí que le sale rentable".

El economista expone que solo sale rentable "si tu esperanza de vida supera los 25 años". Esta es, actualmente, 21, "por lo tanto, cuando la Seguridad Social te da este incentivo es porque va a salir ganando ella".

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