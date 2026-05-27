Antonio Maestre, tajante sobre las elecciones: "Una legislatura dura lo que quiere la oposición si consigue articular una moción de censura"

El periodista Antonio Maestre reacciona a la afirmación que ha dicho Gabriel Rufián y que recuerda Antonio García Ferreras: "¿Cuánto dura una legislatura en España? Lo que quiera el PNV". En el vídeo, los detalles.

Desde el Vaticano, Pedro Sánchez ha vuelto a descartar este miércoles un adelanto electoral, haciendo además una pequeña broma: "Me permitirá la broma: algún compañero me pide un adelanto de elecciones porque es consciente de que tendré más, una mayor mayoría en el Congreso, y se lo agradezco, pero no puedo tomar la decisión de adelantar por partidismo", ha comentado Sánchez.

Tras el debate que se estaba generando en Al Rojo Vivo sobre el fin o no fin de la legislatura y sobre si es más democrático o no adelantar, en este contexto, elecciones, el periodista y escritor Antonio Maestre señalaba que "no es más o menos democrático el mantener la legislatura hasta que la ley se cumpla, es decir, hasta que acabe la legislatura. "¿Es más democrático adelantar las elecciones que no hacerlo? Yo ese argumento no lo veo en ningún caso".

"Si alguien quiere que este Gobierno acabe, que plantee una moción de censura, que es el mecanismo democrático que existe. Es decir, hay unas elecciones que se fijarán en tiempo y forma, las puede adelantar, pero también no hacerlo. Y eso no te convierte en ni más ni menos democrático", insiste el periodista.

Ahora bien, según Antonio García Ferreras, y para no llevarnos a equívocos, "lo ha dicho hoy muy bien Rufián": "¿Cuánto dura una legislatura? Lo que quiera el PNV". "Lo que quiera el PNV o lo que quiera la oposición si consigue articular una moción de censura al presidente", añade y concluye por su parte Maestre.

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