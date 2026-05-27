A Hacienda no le cuadran las cuentas de Julito: sus empresas facturaron casi cinco millones, pero solo declaró 50.000 euros

Los detalles Julio Martínez Martínez, presunto testaferro de Zapatero, tenía 39 sociedades y algunos años ni siquiera presentó la declaración.

Hacienda ha detectado irregularidades en las declaraciones fiscales de Julio Martínez Martínez, conocido como Julito, presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero. Según un informe de la ONIF, Julito declara solo 50.000 euros anuales, mientras sus empresas movieron casi cinco millones en cinco años. En 2024, sus ingresos fueron de 50.200 euros, y en 2025, 56.000 euros, sin que estos montos aparezcan en sus cuentas bancarias. Además, la UDEF sospecha que posee medio millón de euros en Miami y sociedades en Dubái e Islas Vírgenes Británicas. Hacienda también cuestiona cómo paga su alquiler y la ausencia de vehículos a su nombre, pese a que sus empresas poseen 16 coches de alta gama.

A Hacienda no le cuadran las cuentas de Julio Martínez Martínez, conocido como Julito y el presunto "testaferro" de José Luis Rodríguez Zapatero. En un informe incluido en el sumario del caso, la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude) señala como un hecho notorio que el empresario solo declare 50.000 euros al año cuando sus empresas movieron casi cinco millones en cinco años.

Concretamente, expone que en 2024 sus ingresos fueron de 50.200 euros. En 2025, algo más: 56.000. Hacienda no tiene información de la existencia de otras fuentes de renta y, en años anteriores, ni siquiera presentó la declaración.

Lo curioso es que los ingresos de 2024 no aparecen en su cuenta bancaria y que, mientras él ingresaba solo eso, sus empresas declaraban mucho más. En cinco años (entre 2020 y 2025) fueron casi cinco millones de euros.

La UDEF sospecha además que Julito cuenta con medio millón de euros en Miami. También, presuntamente, con sociedades en Dubái e Islas Vírgenes Británicas. Asimismo, supuestamente escondía en su casa sobres con casi 300.000 euros en efectivo que guardaba repartidos en radiadores, bolsas o cajones.

En este sentido, Hacienda también hace una valoración sobre su vivienda de alquiler. Expone que "el inmueble en el que reside es arrendado (...) el volumen de entradas en cuentas bancarias parece insuficiente para atender este pago".

Otros hechos llamativos de este informe de la autoridad fiscal es que no consta que Julio Martínez Martínez tenga ningún coche, a pesar de que sus empresas cuentan con 16 vehículos, muchos de ellos, de alta gama. Algunas de estas sociedades están inactivas pero, explica Hacienda, con un importante movimiento en sus cuentas.

Según el informe, Plus Ultra es un cliente relevante de las sociedades de Julio Martínez.

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