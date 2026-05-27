Águeda Micó reacciona a la imputación de Zapatero: "Estamos profundamente preocupadas y queremos que esta investigación llegue hasta el final"

En Al Rojo Vivo, la diputada de Compromís exige al PSOE "transparencia absoluta" tras la imputación a Zapatero y avisa de que Compromís retirará su apoyo al Gobierno si se demuestra una financiación ilegal del partido socialista.

Águeda Micó, diputada de Compromís, ha mostrado en Al Rojo Vivo su preocupación por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra y ha reclamado al PSOE "transparencia absoluta" y medidas contundentes contra la corrupción.

"Estamos profundamente preocupadas. Hay indicios claros en las diferentes tramas que se están investigando judicialmente y queremos que todo esto llegue hasta el final para poder actuar en consecuencia", ha afirmado Micó, quien ha insistido en la necesidad de esclarecer completamente los hechos antes de adoptar decisiones políticas definitivas.

La dirigente valenciana ha explicado que Compromís exige al PSOE dos compromisos inmediatos. "Por un lado, transparencia absoluta: que vengan al Congreso, den explicaciones e informen de todo lo que está ocurriendo. Necesitamos saber exactamente qué está pasando", ha señalado. "Y, por otro lado, que aprovechen el tiempo que queda de legislatura para aprobar leyes que impidan que estos casos vuelvan a repetirse".

Entre esas medidas, Micó ha defendido la aprobación de una norma que prohíba a determinadas consultoras privadas participar en contratos públicos. "Si realmente quieren demostrar que son diferentes, tienen que impulsar políticas valientes y contundentes contra la corrupción", ha subrayado.

Preguntada sobre hasta dónde está dispuesto a llegar Compromís en su apoyo al Gobierno, la diputada ha marcado una línea roja muy clara: "Nuestra posición es exactamente la misma que siempre hemos mantenido con el Partido Popular. No vamos a tolerar corrupción venga de donde venga. Ni del PP ni del PSOE".

En ese sentido, ha advertido de que una eventual financiación ilegal del PSOE supondría un punto de ruptura para su formación: "Si se demuestra que existe financiación ilegal del Partido Socialista, dejaremos de negociar y de apoyar al Gobierno de Pedro Sánchez".

No obstante, Micó ha precisado que, por ahora, se encuentran en una fase de investigación judicial y no de conclusiones definitivas. "Los indicios tienen que comprobarse. Tiene que existir una conexión real entre esos presuntos casos de corrupción y el conjunto de la estructura del Partido Socialista. Eso es lo que queremos saber".

La diputada ha defendido que Compromís mantendrá una posición de vigilancia mientras la causa avance judicialmente: "Queremos que se investigue hasta el final y comprobar si esos indicios desembocan realmente en financiación ilegal o no. Solo así podremos actuar con responsabilidad como representantes públicos".

A pesar de las críticas, Micó también ha dejado claro que su formación no desea un adelanto electoral ni un cambio de Gobierno encabezado por la derecha: "Queremos que la legislatura continúe, no porque queramos sostener al PSOE a cualquier precio, sino porque no queremos un Gobierno del Partido Popular y Vox y porque todavía quedan muchas medidas importantes por aprobar".

Entre ellas, ha citado la reforma de la financiación valenciana y el refuerzo de los servicios públicos."Queremos aprovechar el tiempo que queda para defender los intereses de los valencianos y valencianas y para impulsar mecanismos que eviten nuevos casos de corrupción en cualquier gobierno", ha concluido.

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