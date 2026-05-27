La UCO se presenta en la sede nacional del PSOE en Ferraz para requerir documentación relacionada con el caso Leire

Los detalles La UCO ha acudido a primera hora a la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz. Según ha podido saber laSexta, se investigan amaños en contratos y ayudas otorgada por la SEPI. Los principales investigados en esta causa son la fontanera del PSOE Leire Díez; el socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso; y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entrado a primera hora a la sede nacional del PSOE en la madrileña calle Ferraz en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional. A estas horas, según fuentes a laSexta, los agentes están con el responsable informático de la sede. Fuentes cercanas a la investigación señalan que este operativo proviene de una pieza secreta del juzgado de Santiago Pedraz. Se trata de un requerimiento de documentación relacionada con pagos a la exmilitante del PSOE Leire Díez.

Se investigan amaños en contratos y ayudas otorgadas por la SEPI en lo que afectaría a cuatro posibles delitos: prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Además de esta actuación, los agentes de la UCO se encuentran también en un domicilio de Madrid del exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías. Según ha podido saber laSexta, están previstas más actuaciones. Esta operación de la UCO se sucede mientras el presidente del Gobierno se encuentra en el Vaticano para una audiencia con el papa León XIV, en la que será la primera reunión entre ambos, a escasos días de la visita que realizará a España.

La noticia de la entrada de la Guardia Civil a Ferraz ha sacudido a los diputados en el Congreso cuando estaba a punto de comenzar la sesión de control al Gobierno. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido el primero en reaccionar calificando la situación de "extrema gravedad". "No queda más remedio que dar voz a los españoles de forma inmediata", ha asegurado pidiendo elecciones generales.

El caso Leire, origen de esta pieza secreta

Esta nueva pieza secreta del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, parte de la investigación a la fontanera del PSOE, Leire Díez, a Antxon Alonso, exsocio de Santos Cerdán, y a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI. Estos están siendo investigados por cinco contratos en los que se habrían producido adjudicaciones amañadas. En ellas, los tres se habrían repartido comisiones ilegales.

Según contó laSexta hace meses, los contratos que se investigan son cinco por valor 132 millones de euros y que se habrían dado en el periodo 2021-2023. Así, teniendo en cuenta adjudicador y adjudicatario, se tratarían de Mercasa a Servinabar, Sepides a Forestalia, que se hizo con el contrato a través de una filial llamada Arpallet, Enusa a Residuos de Melilla, SEPI a Tubos Reunidos y Parque Empresarial del Principado de Asturias a la empresa de derribos Erri Berri.

Precisamente, la empresa Tubos Reunidos fue rescatada por la SEPI en 2021 recibiendo ayudas por valor de 112,8 millones de euros. Además, para estas operaciones, los tres implicados utilizaban una empresa llamada Mediaciones Martínez que era contratada por las adjudicatarias después de que la SEPI adjudicara los contratos a dedo.

Díez, Alonso y Fernández tenían además un grupo de WhatsApp llamado 'Hirurok', que traducido del euskera viene a significar 'nosotros tres' . En dicho grupo y en diversos correos electrónicos se han intervenido comunicaciones sobre estas actividades ilegales.

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