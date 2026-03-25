Rufián, al PP: "Lo realmente patriótico es plantar cara a un asesino como Netanyahu y a un pedófilo como Trump"

¿Qué ha dicho? El portavoz de ERC asegura que a Vox y al PP "lo de ser patriota", les va "grande". "A la primera amenaza de un ególatra multimillonario extranjero, venden a su gente", destaca.

Gabriel Rufián, diputado de ERC, criticó al PP y Vox por sus ataques al Gobierno español en relación con la guerra en Irán. Rufián acusó a Alberto Núñez Feijóo de intentar imitar a la ultraderecha y señaló que líderes europeos como Emmanuel Macron y Giorgia Meloni han elogiado la postura pacifista de Pedro Sánchez. Durante su intervención en el Congreso, Rufián cuestionó la hipocresía de criticar a Irán mientras se celebra un mundial en Arabia Saudí. Afirmó que el verdadero patriotismo es desafiar a figuras como Netanyahu y Trump, y criticó a la derecha por priorizar intereses extranjeros. También destacó la necesidad de no comerciar armas con Israel o EE.UU. y de intervenir en el mercado para mitigar el conflicto, subrayando que reducir impuestos no es suficiente.

Gabriel Rufián ha cargado contra PP y Vox ante sus críticas a la postura del Gobierno respecto a la guerra en Irán. El diputado de ERC le ha señalado a Alberto Núñez Feijóo que cae "en la trampa" de intentar copiar a la ultraderecha cuando dice que la posición de España en este asunto está haciendo que el país caiga en la "irrelevancia".

Durante su intervención en el Congreso de los Diputados, ha recordado cómo otros líderes europeos como el presidente de Francia, Emmanuel Macron; o la presidenta de Italia, Giorgia Meloni, han elogiado la postura de 'no a la guerra' de Pedro Sánchez.

"Gente más de derechas que ustedes, que ya es difícil, compartiendo la posición del Gobierno", ha apuntado, dejando claro que estar en contra de que se bombardeen escuelas no te hace de derechas o izquierdas, "te hace humano". "Estar con quien amenaza tu país te hace un lacayo, no un patriota", ha añadido.

Además, ha pedido que aclaren de quién hablan cuando se refieren a un país terrorista y tirano que atenta contra los derechos humanos, criticando que se pronuncien así al referirse a Irán pero no importe que luego se pueda jugar un mundial de fútbol en Arabia Saudí. "Menuda hipocresía. Si esto fuera de democracia, ¿por qué a Irán se le bombardea y a Arabia Saudí se le da un mundial?", ha preguntado.

Rufián ha señalado que el hecho de que el único proyecto de la derecha y la ultraderecha sea hacer y decir lo contrario de lo que hace y dice el Ejecutivo, lo que provoca es que "hagan el ridículo".

"Dicen que el ridículo lo hacemos quienes plantamos cara a un asesino como Netanyahu y a un pedófilo como Trump. Eso no es ridículo, eso es realmente lo patriota", ha asegurado.

Un momento que ha aprovechado para preguntarle a Feijóo si no se da cuenta de que están intentando imitar a Vox cuando la ultraderecha "les desprecia todavía más que al PSOE". "La victoria de la ultraderecha es que la imiten, no gobernar", ha recalcado.

Para el portavoz de ERC, a la derecha y la ultraderecha les viene grande lo de ser patriota. "Mucho golpe de pecho y pulserita, pero en cuanto empieza la fiesta, a la primera amenaza de un ególatra multimillonario extranjero, venden a su gente", ha criticado, señalando que destinan mucho esfuerzo y dinero en invertir en ser patriotas y luego "un asesino y un pedófilo les ponen en evidencia", haciendo referencia a Netanyahu y Trump.

Durante su intervención ha indicado que, aunque en las películas Estados Unidos salva al mundo, la realidad que estamos viendo es que el mundo "necesita ser salvado" de Estados Unidos.

Rufián ha dejado claro que lo que realmente pretende Netanyahu con esta guerra es "invadir y apropiarse" de todo lo que pueda en Oriente Medio, mientras que Trump busca "controla el petróleo, los yacimientos y las riquezas mundiales" para competir y frenar a China.

"Esto no va ni de libertad ni de democracia ni de valores occidentales. Va de petróleo, dinero y poder", ha subrayado.

Además, también ha tenido unas palabras para Pedro Sánchez, destacando que esta vez ha tenido "visión estratégica y potra". "Hay una izquierda que está deseando que le vaya bien y una que quiere que le vaya mal. Yo digo abiertamente que soy de los primeros", ha confesado, indicando que su discurso de 'no a la guerra' no puede ser solo una frase. Por este motivo, le pide no comerciar armamentísticamente con Israel ni con EEUU e intervenir el mercado para frenar las consecuencias de este conflicto, asegurando que con bajar los impuestos no es suficiente.

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