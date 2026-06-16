El rescate de Plus Ultra, los millones pagados por Julito y las joyas: las preguntas clave a responder por Zapatero

¿Por qué es importante? Tras un mes de su imputación en la causa que instruye el juez José Luis Calama, llega el momento para que el expresidente del Gobierno dé las explicaciones pertinentes.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero comparecerá este miércoles ante la Audiencia Nacional para explicar su implicación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra y responder a varias incógnitas. El juez José Luis Calama ha rechazado aplazar la declaración, a pesar de que Zapatero solicitó más tiempo para preparar su defensa. Montse Mínguez, del PSOE, defiende la presunción de inocencia del expresidente. Zapatero deberá aclarar por qué recibió dinero de su amigo Julito Martínez y responder sobre las joyas encontradas en su despacho, valoradas en más de un millón de euros. El juez lo sitúa como líder de una trama de tráfico de influencias.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, finalmente, sí que tendrá que dar explicaciones este miércoles sobre sus joyas en la Audiencia Nacional, después de que el juez José Luis Calama haya rechazado la petición de aplazar esa parte de la declaración. Algo que el socialista justificaba en que necesitaba más tiempo para preparar su defensa, tal y como consideran desde Ferraz.

En este sentido se ha pronunciado Montse Mínguez, quien ha asegurado que sería "normal que pidiera ese aplazamiento para poder defenderse". Además, ha añadido que en el PSOE creen "en la presunción de inocencia", así como que confían en Zapatero, cuyo momento para dar explicaciones llega este miércoles, tras casi un mes de su imputación por su presunta implicación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Los cuatro millones

Zapatero debe comparecer ante el juez y despejar varias incógnitas. Por ejemplo, por qué recibió el dinero de su amigo y empresario Julito Martínez. En concreto, el expresidente recibió "70.000 euros brutos al año" por su labor como consultor.

Esto fue lo que aseguró él, porque la investigación eleva la cantidad que habrían recibido, tanto él como sus hijas, por encima de los cuatro millones de euros. Una cantidad que en parte fue abonada mediante ingresos difusos de empresas instrumentales como Inteligencia Prospectiva.

¿Líder de una trama de tráfico de influencias?

Otra clave es cuál fue su participación en el rescate de Plus Ultra que, no obstante, siempre ha negado: "No hice absolutamente nada ni me interesé por el rescate de Plus Ultra", aseguró hace apenas unos meses. Ahora bien, el juez Calama le sitúa como el cabecilla de una trama organizada de tráfico de influencias.

¿Participó Moncloa en el rescate?

Cuestión que lleva a otro punto importante que podría aclarar este mismo miércoles en la Audiencia Nacional: si habló de ese rescate con el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o con alguien del Ejecutivo. En todo caso, Zapatero también desmintió aquello de que cogió "a Sánchez de las orejas" para ejecutar el rescate, así como que hablara con nadie del Consejo de Ministros.

El origen de las joyas

La cuarta clave de la comparecencia se sitúa en las ya famosas joyas que los agentes incautaron en la caja fuerte de su despacho profesional. ¿Por qué las ocultó, cuándo las recibió o por qué no las declaró? Cuestión de importancia si se recuerda aquello que aseguró en 2021 cuando subrayó que "ser socialista es normalmente tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho". Y es que han sido tasadas en más de un millón de euros.

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