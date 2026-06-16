El juez Calama rechaza la petición de Zapatero de no declarar mañana sobre el origen de las joyas halladas en su despacho

Los detalles El expresidente del Gobierno tendrá que declarar este miércoles tanto por el caso Plus Ultra como por la pieza separada sobre el origen de las joyas valoradas en 1,3 millones halladas en su despacho.

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha denegado la solicitud de la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero para posponer su declaración sobre el hallazgo de unas joyas en su oficina. Calama argumenta que la citación no afecta el derecho de defensa del expresidente, ya que no se han introducido hechos nuevos en la causa. La defensa había pedido el aplazamiento debido al breve tiempo entre la incoación de la pieza y la declaración. Sin embargo, el juez señala que la pieza separada es solo una ordenación procesal y no altera el objeto fáctico. Además, la defensa puede solicitar diligencias adicionales si lo considera necesario.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado la petición de la defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para que se suspenda su declaración prevista para este miércoles en relación con la pieza separada abierta a raíz del hallazgo de unas joyas en el registro de su oficina en la calle de Ferraz.

En un auto, el magistrado explica que la citación no supone ninguna "merma real en su derecho de defensa" por cuanto los hechos sobre los que versa su declaración son los mismos que ya constan en la causa principal sin que la pieza separada de las joyas haya introducido hechos nuevos ni alterado el objeto fáctico de la imputación.

La defensa de Rodríguez Zapatero había solicitado el aplazamiento de la declaración alegando la "inminencia del acto y el brevísimo lapso de tiempo entre la incoación de la pieza y el señalamiento para el momento de su declaración como investigado".

Sin embargo, el instructor recuerda que, aunque la pieza separada se incoó el pasado día 12, su contenido no incorpora hechos nuevos ni diligencias autónomas, sino exclusivamente el testimonio del acta de intervención de las piezas de joyería y de la tasación pericial incorporadas en la causa principal.

Para Calama, el hecho sustancial que justifica la apertura de la pieza separada, esto es, la intervención de los efectos de valor y su posible repercusión tributaria, tuvo lugar el pasado 19 de mayo y consta en las actuaciones desde esa fecha, siendo plenamente conocido o accesible para la defensa.

El magistrado recuerda que la pieza separada responde únicamente a una necesidad de ordenación procesal ante la eventual relevancia de esos mismos hechos en materia de delito fiscal y contrabando, "pero no altera el objeto fáctico ni introduce elementos sorpresivos que exijan un tiempo adicional de preparación".

Calama rechaza que exista una indefensión material ya que el investigado puede declarar por los mismos hechos que motivan su citación en la causa principal, fijándose ambas declaraciones el mismo día por razones de coherencia y economía procesal.

Además, recuerda que la defensa tiene la posibilidad de solicitar diligencias complementarias o nuevas declaraciones si lo estima necesario, "lo que excluye cualquier perjuicio irreparable".

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