Sánchez envía una carta a Bruselas para recriminar la actitud de algunos países europeos durante la crisis de Ceuta

¿Qué ha dicho? En la misiva, el líder del Ejecutivo ha criticado el "poco apoyo" de algunos Estados de la UE y dice que su actitud se basa en "prejuicios, noticias falsas, ignorancia o intereses políticos". Ha pedido una reunión "de urgencia" de los ministros del Interior.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha enviado una carta a Bruselas expresando su "profunda preocupación" por la reacción de algunos gobiernos europeos tras la crisis migratoria en Ceuta, donde más de 50.000 migrantes cruzaron desde Marruecos en pocas horas. Sánchez destaca que España restableció el control fronterizo y devolvió a casi todos los migrantes con escaso apoyo europeo. Critica que algunos países pidieron excluir a España del espacio Schengen, a pesar de que Ceuta no forma parte de él. Sánchez solicita una videoconferencia urgente de ministros del Interior para establecer una respuesta común y reafirmar la responsabilidad compartida en la seguridad de las fronteras exteriores de la UE.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha enviado una carta a Bruselas en la que ha expresado su "profunda preocupación" por la "reacción de algunos gobiernos europeos" tras lo sucedido en Ceuta, donde más de 50.000 migrantes accedieron a nado desde Marruecos en apenas unas horas. Ante esto, algunos países de la Unión Europea o bien decidieron o bien apoyaron la decisión de cerrar el espacio Schengen con España.

"Estimado presidente Costa, estimada presidenta Von der Leyen, estimado Taoiseach, escribo para expresar mi profunda preocupación ante la reciente reacción de algunos gobiernos europeos tras el incidente ocurrido en la frontera exterior de la Unión Europea en Ceuta", ha comenzado Sánchez.

Luego, relata lo sucedido en la ciudad autónoma: "Como saben, a comienzos de esta semana cerca de 50.000 migrantes entraron en este territorio español de forma irregular e inesperada. En menos de 48 horas, mi Gobierno ha reestablecido plenamente el control de la frontera, prestar una amplia asistencia humanitaria, devolver a casi todos los migrantes que cruzaron irregularmente e impedir cualquier desplazamiento no autorizado a la Europa continental".

"Esto se ha logrado en estrecha coordinación con las autoridades marroquíes y con muy poco apoyo de otros Estados europeos, manteniendo al mismo tiempo la política migratoria eficaz y solidaria que España ha aplicado sistemáticamente en los últimos años", ha expuesto Sánchez, que afirma que dicha política ha permitido "reducir drásticamente la llegada irregular a través de España", haciendo al país "la segunda frontera exterior más segura de la UE a pesar de ser el único Estado miembro con frontera terrestre con África".

El presidente, en su misiva, prosigue: "A pesar de estos hechos indiscutibles, la reacción de algunos gobiernos europeos ha sido bastante desigual. La mayoría nos ha mostrado su apoyo y solidaridad. Otros, en cambio, han optado por atacar a España y pedir su exclusión temporal del espacio Schengen".

"La UE no puede permitirse esto"

"Tal actitud, impulsada por prejuicios, noticias falsas, ignorancia o intereses políticos, no es solo contraria al derecho europeo, al derecho humanitario y a los principios de solidaridad que nos unen, sino que también van contra los intereses a largo plazo de Europa y del sentido común más elemental. Esto se debe a que Ceuta no forma parte del espacio Schengen, a que casi no quedan migrantes en situación irregular sin retornar y a que España cuenta con una de las fronteras exteriores de la UE menos permeables, según Frontex", insiste Sánchez.

En ese sentido, destaca que el número de entradas irregulares "supone la mitad del contabilizado en Italia en los últimos años, de 2021 a 2026".

"En el actual contexto internacional, la UE no puede permitirse una reacción así, caracterizada por el egoísmo, la polarización y la ilegalidad. Por ello, solicitamos a la Presidencia irlandesa del Consejo de la UE que convoque, con carácter de urgencia, una videoconferencia extraordinaria de ministros del Interior. Dicha reunión debería permitirnos establecer una respuesta común ante situaciones de este tipo y reafirmar que la seguridad de nuestras fronteras exteriores es una responsabilidad compartida por todos los Estados miembros, y no solo por aquellos situados en primera línea de la Unión", ha concluido.

Un total de 24 países se suman a su petición

Italia, Dinamarca y otros 22 países pidieron este sábado una reunión extraordinaria de ministros de Interior de la Unión Europea para analizar la crisis migratoria de Ceuta y acordar una respuesta coordinada y acciones inmediatas para el control de la frontera exterior.

"Esta reunión debería permitir una evaluación común de la situación y un acuerdo sobre una respuesta europea coordinada, que incluya la rápida movilización de los instrumentos de la UE disponibles y el apoyo necesario a España para restablecer el control efectivo de la frontera exterior de la Unión y evitar nuevos cruces incontrolados", señalan estos países en una carta dirigida al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, a la presidenta de la Comisión, Úrsula von der Leyen, y a Irlanda, presidencia de turno de la UE.

Tras expresar la "profunda preocupación por los recientes acontecimientos en la frontera exterior de la Unión Europea en Ceuta", estos países se muestran decididos "a impedir que los traficantes de personas pongan en entredicho la integridad de las fronteras exteriores de la Unión".

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