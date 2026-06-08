El PP pide al juez la imputación de las hijas de Zapatero por blanqueo, falsedad documental y participación en organización criminal

Los detalles También solicitan la declaración en calidad de investigados de Ábalos y Koldo, ambos en prisión preventiva y a la espera de sentencia por presuntos amaños en contratos de mascarillas en pandemia.

El Partido Popular (PP) ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que impute a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero por tres delitos en el caso Plus Ultra, relacionado con una presunta red de influencias a favor de la aerolínea. El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, considera que Laura y Alba Rodríguez, hijas del exlíder socialista, deben ser investigadas como administradoras de la empresa What The Fav. Además, el PP pide la imputación de José Luis Ábalos y Koldo, señalados como piezas clave en esta red. Se solicita la imputación de más de diez personas y la declaración del exsecretario de Estado de Transportes, Pedro Saura.

El PP ha pedido al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, que impute por tres delitos a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el denominado caso Plus Ultra, que gira en torno a una supuesta red de influencias en favor de la aerolínea.

Así lo ha hecho en un escrito, al que ha tenido acceso laSexta, después de que el juez instructor diera al partido de Alberto Núñez Feijóo el liderazgo de las acusaciones populares personadas en la causa.

Los 'populares' consideran necesaria la imputación de las hijas del exlíder socialista, Laura y Alba Rodríguez, como administradoras solidarias y socias de la empresa What The Fav, incidiendo en que el juez la calificó como "elemento finalista del entramado" y "centro de redistribución de flujos económicos" de la presunta red de tráfico de influencias que habría liderado, según Calama, Zapatero.

"Han percibido, en sus cuentas personales -respecto de las cuales el investigado figura como autorizado-, las cantidades de 247.191,00 euros y 199.904,00 euros, respectivamente", añaden.

Además, señalan que Zapatero "reconoció expresamente", al comparecer el pasado marzo en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, que "la incorporación de sus hijas al circuito de Análisis Relevante a través de What The Fav 'fue parte del acuerdo' con Julio Martínez Martínez", amigo del expresidente y también investigado.

A su juicio, esos hechos son presuntamente constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y participación en organización criminal.

Piden también la imputación de Ábalos y Koldo

El PP también reclama que se declare investigado al exministro de Transportes José Luis Ábalos porque el juez "lo identifica como destinatario directo y sujeto principal de la denominada 'vía Ábalos' de ejercicio de influencias, paralela a la 'vía Zapatero'".

"Las comunicaciones intervenidas evidencian que la cúpula de Plus Ultra organizó, desde el 23 de marzo de 2020, una estrategia específica para alcanzar al referido compareciente", con mensajes como "necesitamos llegar a Ábalos" o "a su mano derecha", señalan.

Añaden que su entonces asesor, Koldo García, "operó como interlocutor permanente, comunicándole, entre otras, las gestiones del 7 de septiembre de 2020 ("Está Zapatero reunido ahora mismo con el ministro de Inclusión y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo")".

Por ello, creen que Ábalos podría haber intervenido en presuntos delitos de tráfico de influencias pasivo, cohecho pasivo y, eventualmente, organización criminal.

Desde el PP apuntan igualmente a Koldo como "pieza fundamental" de la llamada 'vía Ábalos', "canalizando las gestiones de la red ante el Ministerio de Transportes y comunicando, en tiempo real, las actuaciones de Zapatero".

Desde el partido que "su agenda telefónica, obrante en autos, registra encuentros directos entre Zapatero y Ábalos", y le achacan presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y pertenencia a organización criminal. Tanto Ábalos como Koldo están en prisión preventiva y a la espera de sentencia por presuntos amaños en contratos de mascarillas en pandemia.

En total, solicitan la imputación de más de una decena de personas, así como la testifical del exsecretario de Estado de Transportes Pedro Saura en una causa en la que Zapatero está citado como investigado los próximos 17 y 18 de junio.

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