El juez atribuye a Zapatero el cobro de casi dos millones en comisiones y afirma que ordenó crear una sociedad 'offshore' en Dubái

Entre líneas En su auto, el juez Calama habla de un patrón que "encaja en el delito de blanqueo de capitales". Además, consta indiciariamente acreditado, según la resolución, que Zapatero impartió instrucciones para la constitución de una sociedad cuyo plan de negocio preveía ingresos de 3 millones de dólares en cinco años.

El juez José Luis Calama ha imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntamente recibir casi dos millones de euros en comisiones en el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra. Según el auto, Zapatero habría cobrado de tres empresas diferentes, destinando parte de los fondos a la empresa de sus hijas, Whatthefav. Las empresas Análisis Relevante, Gate Center y Thinking Heads habrían canalizado estos pagos. Además, se le acusa de crear una sociedad 'offshore' en Dubái para blanquear dinero. Este esquema encajaría con las modalidades de blanqueo descritas por el Tribunal Supremo. Añade laSexta como tu medio de referencia en Google para más información.

Casi dos millones de euros en comisiones. Es la cantidad de dinero que el juez José Luis Calama atribuye a José Luis Rodríguez Zapatero en su auto de imputación al expresidente del Gobierno por organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el caso del rescate público de la aerolínea Plus Ultra.

Según el auto del magistrado, Zapatero habría cobrado por parte de tres empresas diferentes, teniendo como destino último al propio Zapatero y a la empresa de sus dos hijas, Whatthefav. Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros a Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, de modo que la mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante -procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa-, "terminaron en el entorno" del expresidente del Gobierno. Además, el Gate Center habría enviado 352.980 euros a Zapatero y 171.727 euros a Whathefav, mientras que sociedades del grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, habrían remitido 681.318 euros a Zapatero y 12.297 euros a Whathefav.

El juez detalla en su auto que consta indiciariamente acreditado "la existencia de una estructura societaria y financiera internacional indiciariamente diseñada para canalizar fondos de origen ilícito, ocultar la titularidad real de activos y desplazar capitales fuera del territorio nacional".

En este contexto, el magistrado también considera indiciariamente acreditado que Zapatero, con la participación de María Gertrudis Alcázar Jiménez y Julio Martínez Martínez, dio instrucciones para la constitución de una sociedad 'offshore' en Dubái (Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco), cuyo plan de negocio preveía ingresos de 3 millones de dólares en cinco años y que estaría íntegramente participada por la mercantil española Idella Consulenza Strategica, administrada por Julio Martínez Martínez.

El juez señala a Zapatero como presunto "líder" de una "trama organizada" de "tráfico de influencias" para conseguir beneficios a través de ayudas públicas

Según Calama, este patrón de actuación encaja en las modalidades típicas de blanqueo descritas por el Tribunal Supremo, que añade que la hipótesis de que la sociedad en Dubái habría sido creada para recibir fondos en el extranjero se ve reforzada por la proximidad temporal entre la constitución de dicha sociedad y la firma del contrato por el que Idella debía percibir 530.000 euros (correspondiente al 1% del rescate público de Plus Ultra).

Zapatero, presunto "líder de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias"

Según el auto de Calama, de 85 páginas, Zapatero desempeñaba el papel de presunto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" cuya finalidad "es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".

Según el auto, la red utilizó "sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos" y el magistrado habla de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero".

El escrito de Calama sostiene que la influencia buscaba "la consecución de una resolución administrativa concreta: la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra". Y considera clave el "acceso anticipado a información privilegiada sobre la inminente concesión de la ayuda".

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