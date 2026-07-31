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Dan por estabilizado el incendio de La Vall d'Uixó y se termina la evacuación tras quemarse más de 9.500 hectáreas

Los detalles El conseller Valderrama ha hecho el anuncio tras la última reunión del Cecopi, con lo que se permite el regreso a sus casas de los vecinos de Artana y Eslida.

Vista general de la zona quemada en La Vall d'Uixó (Castellón) durante la quinta jornada de lucha contra el fuego. Vista general de la zona quemada en La Vall d'Uixó (Castellón) durante la quinta jornada de lucha contra el fuego.EFE/Kai Försterling
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El incendio de la Vall d'Uixó (Castellón) ha quedado estabilizado esta tarde del viernes tras siete días activo en los que ha quemado 9.568 hectáreas en un perímetro de 89 kilómetros, lo que permite el regreso a sus casas de los vecinos de los municipios de Artana y Eslida, los últimos evacuados en volver a sus domicilios.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha informado tras la reunión del Cecopi a las 17:00 horas de la estabilización de la superficie afectada por el fuego y el pase a la situación 1 del Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales, aunque ha advertido de que puede haber algún rebrote en los puntos calientes. Esta nueva fase supone que, sin estar controlado, el incendio evoluciona dentro de las líneas de control según las previsiones y labores de extinción.

Esta misma mañana, el director de la extinción, Fernando Pérez, ya avanzaba que el objetivo del operativo de este viernes era dar por estabilizado el incendio. "Si no lo conseguimos hoy, será mañana", auguraba.

Valderrama ha pedido a la población que no transite por las carreteras ni las vías de los municipios afectados al favorecer de esta manera la recuperación de la masa forestal, para evitar riesgos como la caída de árboles y para facilitar la actuación de los medios de extinción, pues el incendio no está controlado ni extinguido.

En torno al 40% de de las hectáreas calcinadas corresponden al Parque Natural de la Serra d'Espadà. El porcentaje calcinado del parque —que tiene una superficie total de 31.180 hectáreas— se reduce a un 12%.

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