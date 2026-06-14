Una semana clave para Zapatero: el expresidente hace historia y se sienta ante el juez tras el escándalo de las joyas millonarias

¿Por qué es importante? Quien fuera líder socialista y una de las voces más autorizadas de Ferraz testificará sobre el caso del rescate a la aerolínea Plus Ultra el miércoles y jueves y sobre las piezas halladas en la caja fuerte de su despacho, tasadas en más de 1,3 millones de euros.

José Luis Rodríguez Zapatero enfrenta una semana crucial por su futuro judicial. El expresidente del Gobierno comparecerá ante el juez Calama los días 17 y 18 de junio, investigado por el caso Plus Ultra y por las joyas halladas en su despacho, valoradas en más de 1,3 millones de euros. Se le atribuyen posibles delitos de contrabando y fiscales, dado que las joyas podrían haber ingresado al país sin cumplir con las obligaciones fiscales. El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, ha centrado su atención en Zapatero para cuestionar al Gobierno de Pedro Sánchez. Además, Begoña Gómez, esposa de Zapatero, también enfrenta citaciones judiciales por posibles delitos.

Llega la semana clave para José Luis Rodríguez Zapatero. Para el futuro judicial del expresidente del Gobierno. De quien fuera líder socialista y quien incluso en la reciente campaña de las elecciones en Andalucía tuvo un gran protagonismo. Ahora, le toca pasar por sede judicial en un evento histórico: será la primera vez que un expresidente declare como investigado en la Audiencia Nacional. Le toca comparecer los días 17 y 18 de junio ante el juez Calama, que instruye el caso Plus Ultra y que además ha abierto pieza separada contra él por las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho.

Por unas piezas que, tal y como tasaron en la joyería Ansorena en colaboración con el Instituto Gemológico, valen más de 1,3 millones de euros. Valen 26 veces más que los 30.000 o 50.000 que el entorno del expresidente dijeron en un primer momento. De fondo, posibles delitos fiscal y de contrabando.

Porque el magistrado, en su auto, considera que Zapatero podría haber traído las joyas "de manera clandestina". Así lo dice al casar todo con dicho delito "en la medida en la que la introducción, tenencia o circulación en territorio nacional de joyas cuyo valor global asciende a aproximadamente 1.323.915 euros, sin acreditación del pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importación, constituye un indicio objetivo de que tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles".

El juez Calama hace hincapié en la ausencia de documentación aduanera, de facturas de importación o de cualquier justificado de un despacho de aduanas. Ante eso, no descarta que las joyas llegasen a España al margen de su control.

El magistrado ha explicado que Zapatero dispone, con su declaración, de la ocasión procesal adecuada para explicar el origen de las joyas y aportar documentación para dispar "la indiciaria ilicitud de la posesión de los efectos intervenidos".

Calama, además, indica que las joyas podrían incurrir en delito fiscal. Señala que la posesión de bienes de lujo de elevado valor, junto a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición, constituye un "indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante, en tanto que la adquisición de joyas del valor indicado genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico".

Para el juez, la falta de acreditación sobre la adquisición de las joyas podría facultar a la Agencia Tributaria imputar una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF de Zapatero.

En resumen, Zapatero se enfrenta a penas que pueden alcanzar los diez años de cárcel. Serían de uno a cinco por delito fiscal y lo mismo por delito de contrabando.

El PP fija el foco en Zapatero

Ante esto, el PP ha puesto el foco en la figura del expresidente para minar al Gobierno de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, líder de los de Génova, ha calificado a Zapatero como "la joya de la corona" del ahora presidente del Ejecutivo en un discurso en el que ha hablado además del valor de las joyas.

"Zapatero dijo que sus joyas valían 50.000 euros y ahora valen 26 veces más. ¿Cómo que no suben las cosas?", ha preguntado sobre la situación actual en España en lo que a los precios se refiere.

Será él uno de los que cuestione a Sánchez en la sesión del control del 17 de junio, día en el que Zapatero ha de testificar ya ante el juez. "¿Cuánto tiempo va a mantener esta situación de degradación política?", preguntará el líder del PP.

Porque el PP ha cerrado filas. Lo ha hecho contra la figura del expresidente del Gobierno. Así lo ha hecho Feijóo en un acto, así lo hará en el Congreso y así lo hacen otros como Bendodo o Gamarra en redes sociales.

"Al joyero Zapatero se le está poniendo el horizonte muy negro. A Sánchez, aún más. No era socialismo. Era contrabando", expuso Bendodo en X.

La joyería de ZP

En la colección de joyas de Zapatero figuran piezas por valor de 278.000 euros, como ese collar de oro blanco de 18 kilates con diamantes y dos esmeraldas de Zambia, al igual que otras de 220.000 y de 155.000. De menor valor, una pulsera de oro blanco de 18 kilates con tres esmeraldas naturales de Zambia acompañada de diamantes.

En total, las joyas de Zapatero acumulan 29 zafiros, 12 rubíes, al menos 24 esmeraldas (más un collar completo de cuentas de esmeralda sin cuantificar) y 35 gramos de diamantes.

Novedades con Begoña Gómez

Además, en la sesión de control del Gobierno el presidente deberá también afrontar las novedades que pueda deparar la citación judicial de Begoña Gómez, su esposa, en una audiencia previa al posible juicio en su contra por cuatro posibles delitos.

En el Senado, el PP ha citado a Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, y a Teresa Peramato, fiscal general del Estado, para que expliquen en comisión lo que conocen sobre las reuniones que mantuvo la exmilitante socialista Leire Díez en la Dirección de la Guardia Civil y la Fiscalía General.

Peramato estará el viernes, 19 de junio, en la Comisión de Justicia; y tres días antes, el martes 16, está ya citada la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en la Comisión de Interior. Los populares quieren que dé explicaciones sobre sus reuniones con Leire Díez, tras conocerse el informe de la UCO para la instrucción en la Audiencia Nacional según el cual ambas se reunieron tres veces entre septiembre de 2024 y abril de 2025.

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