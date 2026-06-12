De 30.000 euros a más de un millón: lo que dijeron de las joyas de Zapatero y que chocaba con las estimaciones de los expertos

¿Qué ha dicho? Luis Arroyo aseguró que se estaba apuntando a "cifras de millones de euros" cuando se trataba de unas joyas de la abuela, no de las "joyas de Sisi emperatriz" de Austria. Además, definió a versados joyeros y gemólogos como "supuestos expertos en diamantes o circonitas que solo han visto un par de fotos".

El portavoz oficioso de José Luis Rodríguez Zapatero criticó a los profesionales del sector que valoraron las joyas del expresidente, guardadas en una caja fuerte, en cifras que oscilaban entre 30.000 y 50.000 euros. Sin embargo, este viernes se supo que el valor real es mayor, lo que obligó al portavoz a disculparse. Luis Arroyo minimizó las valoraciones de expertos, calificándolos de "supuestos" y afirmando que las joyas eran de la abuela, no de gran valor. No obstante, gemólogos y joyeros destacaron que las piezas, incluyendo zafiros y esmeraldas, son de un valor incalculable y de élite.

El portavoz oficioso del expresidente Zapatero se dedicó a criticar a todos los profesionales del sector que se atrevieron a calcular cuánto podían valer las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero, las que tenía el expresidente del Gobierno en una caja fuerte en el despacho. Dijo que estaban valoradas en una cantidad que bailaba entre los 30.000 y 50.000 euros. Mantuvo que no eran las joyas de la emperatriz Sisi y que no valían un millón de euros.

Este viernes hemos sabido que valen más de 1,3 millones y el portavoz oficioso ha tenido que pedir disculpas. En la tarde de este viernes, laSexta se ha puesto en contacto con él. Asegura que la cifra se la dio Zapatero y que ahora es "ridícula".

Porque Luis Arroyo aseguró que se estaba apuntando a "cifras de millones de euros" cuando se trataba de unas joyas de la abuela, no de las "joyas de Sisi emperatriz" de Austria. Unas declaraciones que han ido desmontando los expecialistas.

Por ejemplo, con la experiencia de joyeros que confirman que las joyas que guardaba Zapatero en la caja fuerte "son colecciones extraordinarias, al alcance de muy pocas personas". Es más, apunta a que estamos ante "joyas de élite, muy difíciles de ver en colecciones particulares".

Pese a ello, Luis Arroyo apostó por restarle importancia a los análisis de los versados. Hasta los ha definido como "supuestos expertos en diamantes o circonitas que solo han visto un par de fotos", repitiendo que el valor de las joyas de Zapatero era de "entre 30.000 y 50.000 euros", según el entorno del presidente. La realidad es que hay unos pendientes están tasados ​​en 60.000 euros.

Gemólogos y joyeros hablaban de muy diferentes precios entre las 103 piezas, incluyendo zafiros y esmeraldas. Porque, como dice otro experto, Miguel Ángel Serrano, "son piezas de un valor incalculable".

Este viernes hemos empezado a conocer el origen de las joyas. "Pueden ser de algunos de los países con gran tradición, como pueden ser Hong Kong o Tailandia", ha explicado otro joyero en Más Vale Tarde esta misma tarde.

Entonces el portavoz de Zapatero vio precipitado el análisis. "No se pueden tasar unas joyas con unas fotografías". Ahora ha pedido disculpas escribiendo en X: "Pido perdón en mi propio nombre por haber inducido al error sobre el valor de las joyas del presidente Zapatero".

Y ha añadido: "Él dará explicaciones ante el juez, también sobre eso. Yo siempre trato de informar con honestidad y veracidad. No concibo la comunicación de otro modo". Se escuda en que es lo que le dijo José Luis Rodríguez Zapatero.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido