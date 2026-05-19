El papel de las empresas vinculadas a la imputación de Zapatero: de Análisis Relevante a los más de un millón de euros de las hijas del expresidente

¿Por qué es importante? En el auto, el juez explica que hay transferencias a través de la empresa de las hijas de Zapatero, Whathefav, y también directamente a ellas por parte de las empresas vinculadas a la trama.

La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha revelado una compleja red de empresas vinculadas a él y a sus hijas, quienes habrían recibido más de un millón de euros a través de su agencia de comunicación, Whathefav. La investigación, liderada por el juez José Luis Calama, señala que Zapatero estaría en el "vértice" de una estructura organizada para influir ilícitamente en autoridades nacionales y extranjeras, obteniendo resoluciones administrativas y ventajas económicas. Empresas como Análisis Relevante, Inteligencia Prospectiva y otras, habrían canalizado fondos mediante contratos ficticios y sociedades instrumentales, con conexiones internacionales en Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos, entre otros.

Una de las imágenes del día, en que se ha conocido la imputación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido la salida de sus hijas después del registro a la sede de su empresa, una agencia de comunicación que la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional vincula a la investigación contra el expresidente.

Las autoridades han buscado este martes durante horas documentación sobre su relación con la empresa de Julio Martínez, Análisis Relevante SL, ubicada en el epicentro de la causa. Lo han hecho después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama situara a Zapatero en el "vértice" de una estructura organizada para influir de forma presuntamente ilícita entre autoridades nacionales y extranjeras y obtener resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros.

En el auto, el juez explica que hay transferencias a través de la empresa de las hijas de Zapatero, Whathefav, y también directamente a ellas. Los pagadores, básicamente, han sido de Análisis Relevante y las otras empresas de la trama registradas este martes. Estas habrían obtenido, supuestamente, medidas administrativas favorables y pagaban a cambio supuestas mordidas. En total, las hijas del expresidente del Gobierno habrían obtenido más de un millón de euros.

Su principal pagador fue Inteligencia Prospectiva, una empresa sin apenas actividad más allá de las aportaciones de sus socios, que abonó a la agencia de las hijas del expresidente 561.440 euros en cinco años. Análisis Relevante, la consultora que está en el centro de la investigación, realizó pagos a la empresa por 239.755,01, según el magistrado, a lo que se añadieron otras transferencias desde empresas controladas por su fundador, Julio Martínez, como Agropecuaria Lucena (20.993,50 euros) o Pickashop (18.150 euros).

Además, Whathefav recibió pagos por valor de 171.727 euros de Gate Center, un think tank del que el expresidente preside su consejo asesor y que, a su vez, está gestionado por el grupo Thinking Heads. Este último habría pagado 12.297 euros a la agencia codirigida por las hijas de Zapatero. En total, los pagos a la empresa de las hijas de Zapatero asciende a 985.219 euros.

Así lo expone en el auto en el que acuerda investigar al expresidente de Gobierno —el primero en democracia— y donde detalla el funcionamiento y el quién es quién de esta red hasta el momento, en la que, subraya, Zapatero "ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel".

Plus Ultra y empresas que abonaban supuestas asesorías inexistentes

El juez considera que los clientes de la red abonaban "cantidades significativas por servicios de asesorías inexistentes" y que esos fondos eran después redistribuidos hacia el entorno de Zapatero y de Julio Martínez, para lo que se creaba, según el instructor, documentación ficticia, se canalizaban los fondos a través de sociedades sin actividad real o se usaban testaferros.

Además, identifica a varios clientes, como los administradores de Plus Ultra, pero también de Inteligencia Prospectiva y Softgestor, aunque estas aparecen también como sociedades instrumentales. La investigación sobre el préstamo que se concedió a la aerolínea venezolana Plus Ultra durante la pandemia es el origen de este caso.

Así, destaca Rodolfo Reyes, accionista de Plus Ultra, que habría instado a un colaborador a "tocar puertas" para conseguir ayudas y que se interesó por lograr la de Zapatero, estando dispuesto a pagar, como sostenía también el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, investigado en la causa. La agencia estadounidense Homeland Security Investigations ha facilitado la extracción de los datos de un móvil de Reyes. Según las comunicaciones intervenidas, el presunto entramado en el que el juez sitúa a Zapatero mantenía contactos con autoridades y operadores económicos en Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos y otros países.

Las empresas empleadas por la red

- Análisis Relevante: hay "indicios sólidos" de que esta empresa era una "pieza instrumental" de la "estructura delictiva" y se empleaba para canalizar fondos entre el entorno de Zapatero. Recibía y redistribuía recursos coincidiendo con gestiones dirigidas a influir en la concesión de ayudas públicas. Revela, según el juez, una operativa "diseñada para simular servicios de asesoramiento". Entre 2020 y 2025 esta empresa factura 959.798,62 euros, de los cuales 301.290 traen su origen de Plus Ultra

- Whathefav: las hijas de Zapatero son sus "administradoras formales". Sería una "sociedad finalista" que recibía fondos de clientes y de otras sociedades instrumentales, generaba "facturación genérica" y redistribuía pagos hacia el entorno del expresidente.

- Idella Consulenza Strategica: la representa Julio Martínez y juega un "papel central" en el presunto desvío al extranjero de los fondos derivados del contrato acordado con Plus Ultra, para no cobrar en España el ingreso de 530.000 euros que iba a generar. Era la matriz de las entidades creadas en Dubái y su titular. Sería el "vehículo central para articular una estructura destinada a ocultar o desplazar el eventual pago pactado con Plus Ultra hacia cuentas bancarias en territorio extranjero".

- Softgestor: controlada por Carlos Alberto Parra, servía supuestamente para canalizar fondos justificando pagos "mediante contratos de asesoría internacional intercambiables y carentes de contenido real".

- Inteligencia Prospectiva: controlada por los hermanos Domingo Arnaldo y Guillemo Alfredo Amaro Chacón, también la UDEF ha requerido información a esta empresa. Punto de entrada de fondos extranjeros, simulados como ampliación de capitales, que después se emplean para hacer contratos ficticios con otras empresas de la red como Análisis Relevante, según el juez.

- Caletón Consultores SL: controlada por Santiago Fernández Lena, sociedad instrumental para canalizar fondos procedentes de Plus Ultra a sociedades de Julio Martínez.

- Iot Domotic Europe: receptora final de los fondos investigados, también formalizaba operaciones carentes de causa económica real y contribuía, según Calama, a la opacidad y desdibujamiento del origen y destino de los fondos procedentes de la aerolínea.

- Voli Analítica: canaliza fondos de Plus Ultra a través de sociedades interpuestas y emite facturas para dotar de apariencia de legalidad a las operaciones. El juez le atribuye un "papel relevante", destaca la ausencia de medios personales o que hay facturas y cobros que no se correspondían.

-Affita SL: titular formal en algunas operaciones, el juez cree que también se usó para elaborar facturas, adaptando fechas y conceptos, para dar cobertura formal a los pagos. Todo un entramado opaco que según el juez buscaba ocultar el origen de los fondos y beneficios obtenidos.

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