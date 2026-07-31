Caos e "impotencia" en una Ceuta al borde del colapso por la crisis migratoria: "A uno se le parte el alma"

Los detalles Según la información de Interior, unas 2.000 personas siguen en las calles de la ciudad autónoma. Mientras, los vecinos que salen de sus casas han encontrado un desolador escenario.

La ciudad de Ceuta enfrenta una grave crisis humanitaria con 2.000 personas deambulando por las calles, lo que ha llevado al colapso total de la ciudad. Las tiendas y supermercados están cerrados, dejando a los residentes sin acceso a alimentos ni medicinas. El Ejército se ha desplegado, pero persisten momentos de tensión. Los vecinos describen escenas desoladoras, con personas durmiendo en el suelo y peleas por comida. Los empresarios han recomendado cerrar negocios hasta que se controle la situación, lo que genera pérdidas económicas. Las fuerzas de seguridad están sobrepasadas y los servicios públicos al borde del colapso.

Según la información de Interior serían 2.000 personas las que siguen en Ceuta deambulando por las calles. Con la ciudad autónoma completamente colapsada, la imagen de este viernes es la de una ciudad paralizada. Las tiendas y supermercados no han abierto y no se puede comprar nada, ni siquiera medicamentos. El Ejército se ha tenido que desplegar en la calle y, aún así, se han vivido momentos de tensión.

Los que salen de sus casas este viernes en Ceuta encuentran un desolador escenario. "No tienen nada que hacer, no tienen nada que comer, tirados en el suelo, sobre todo los pequeños", ha contado un vecino.

Personas durmiendo en el suelo —o donde pueden—, peleas por comida y gritos de desesperación de los que llevan horas caminando por la calle y sin nada para comer o beber. "A uno se le parte el alma, se le parte el corazón ver a la gente pasándolo mal, durmiendo en la calle", ha dicho otro vecino.

Los vecinos, han dicho, están abrumados por la situación, dura para todos. "Ellos no pueden comer y nosotros tampoco podemos salir a comprar, está todo cerrado", ha afirmado un vecino desde la ventana de su casa. La ciudad está totalmente colapsada por esta llegada de miles de personas. "Ni pan ni nada, esto qué es", se quejaban dos mujeres.

Los empresarios de Ceuta han recomendado mantener cerrados los negocios. "Hemos enviado una circular a nuestros asociados para que cierren hasta que la situación esté controlada por completo", ha explicado Arantxa Campos, presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta en Al Rojo Vivo.

Y eso que algunos ya lo habían hecho. "Yo soy propietario de un restaurante, que lo tengo cerrado", ha dicho José María, que ha agregado que no sabe cuándo podrá volver a abrir: "Esta noche no abro y mañana dependiendo de cómo esté la situación, podremos abrir o no podremos abrir".

Se exponen ahora a pérdidas, como ha contado Casti, propietaria de la tienda 'La Hormiga': "El negocio lo tengo cerrado, estoy indignada, estamos abandonados. Lo perdido, perdido está". La situación se complica, porque tampoco están abiertas las gasolineras: "Está todo cerrado, no se puede abrir".

Las calles de la ciudad autónoma están vigiladas por las fuerzas de seguridad. Tanques militares en la calle y barreras de policías, pero no son suficientes, están sobrepasados. "Los compañeros nos transmiten una sensación de impotencia absoluta", ha explicado Diego Madrazo, portavoz de sindicato Guardia Civil AUGC.

Avisan del caos que están viviendo. "Los servicios públicos también se van a colapsar, porque no hay recursos para atender a estas personas", ha apuntado Ana Alarcón/Portavoz de sindicato de Policía SUP. Una ciudad al borde del colapso a la espera de una solución.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido