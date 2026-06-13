Feijóo califica a Zapatero como "la joya de la corona de Sánchez" mientras el PSOE cierra filas con el expresidente

¿Qué está pasando? Los 'populares' se han centrado en el que fuese líder socialista para atacar al Gobierno y ponen en el foco el valor de las joyas. "Dijo que valían 50.000 euros y ahora valen 26 veces más, cómo que no suben las cosas", dice Feijóo.

José Luis Rodríguez Zapatero está a punto de declarar en sede judicial por presunto delito fiscal y de contrabando, tras la apertura de una pieza separada del caso Plus Ultra por el juez Calama. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha criticado a Pedro Sánchez mediante un juego de palabras, refiriéndose a Zapatero como "la joya de la corona". Feijóo y otros miembros del PP, como Bendodo y Gamarra, han cerrado filas contra Zapatero, mientras que en el PSOE defienden al expresidente, pidiendo respeto a la Justicia. Sin embargo, los socios de Gobierno exigen explicaciones sobre el asunto.

José Luis Rodríguez Zapatero está a escasos días de declarar en sede judicial. De hacerlo sabiendo, además, que está imputado por presunto delito fiscal y de contrabando al haber abierto el juez Calama una pieza separada del caso Plus Ultra tras el hallazgo y la tasación de las joyas halladas en la caja fuerte de su despacho. Ante esto, Alberto Núñez Feijóo, líder el PP, ha apuntado directamente a Pedro Sánchez.

Lo ha hecho usando un juego de palabras, en el que afirma que Zapatero, "el referente moral", es también "la joya de la corona" del presidente del Gobierno.

Además, ha aprovechado para criticar la subida de los precios en España: "Zapatero dijo que sus joyas valían 50.000 euros y ahora valen 26 veces más. ¿Cómo que no suben las cosas?"

Porque el PP ha cerrado filas. Lo ha hecho contra la figura del expresidente del Gobierno. Así lo ha hecho Feijóo en un acto y así lo hacen otros como Bendodo o Gamarra en redes sociales.

"Al joyero Zapatero se le está poniendo el horizonte muy negro. A Sánchez, aún más. No era socialismo. Era contrabando", expuso Bendodo en X.

En una plataforma que también ha usado Isabel Díaz Ayuso, usando además la imagen de una marca de cervezas con el texto "joyas para declarar".

En el PSOE, por su parte, mantienen la confianza en el expresidente y, como Salvador Illa, piden respetar "a la Justicia y a la presunción de inocencia".

Diana Morant, sin embargo, ha puesto al poder judicial en el foco: "La Justicia no trata igual a unos que a otros. Mantengo mi confianza en Zapatero".

Algo a lo que también ha apuntado Montse Mínguez, portavoz socialista, hablando de que hay "mucha prisa en lo de la izquierda y lentitud en lo de la derecha".

Sin embargo, los socios de Gobierno quieren explicaciones. Así lo ha afirmado Mónica García, ministra de Sanidad, que apunta al "valor de las joyas" del expresidente Zapatero.

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