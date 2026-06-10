El 'PSOE jari' con sus propias cloacas: todas las negaciones sobre Leire Díez por las que Ferraz se vio obligado a rectificar

El contexto Entre las últimas negaciones está la de este martes del ministro Marlaska, cuando negó que Interior ofreciera "escoltas" a la presunta fontanera. Horas después, emitió un comunicado asegurando que lo ofrecido fue un "servicio de contravigilancia".

El PSOE enfrenta una situación complicada con Leire Díez, quien ha tenido múltiples encuentros con figuras clave del partido, como Santos Cerdán y Cristina Narbona, y con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. A pesar de las negaciones iniciales, se han revelado reuniones en la Fiscalía General del Estado con Diego Villafañe, mano derecha del ex fiscal general Álvaro García Ortiz. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha cambiado su versión sobre estos encuentros. Además, se descubrió que Díez cobró 45.000 euros como asesora en Cantabria, lo que contradice las afirmaciones de que nunca trabajó para el PSOE. Narbona, sorprendida y disgustada, deberá testificar ante el juez.

El PSOE lleva más de un día ironizadno con que Leire Díez sería, si es tan buena, como la espía Mata Hari. Ahora bien, el 'jari' lo tienen ellos porque a las casi 40 reuniones de la presunta fontanera con el que secretario de Organizacion, Santos Cerdán; a sus mensajes con la presidenta del partido, Cristina Narbona; a sus encuentros con Juanma y Juanfran Serrano; o a los producidos con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, se suma otra contradición.

Ahora, 'OkDiario' ha puesto nombre a quien estuvo con ella en la Fiscalía General del Estado, siendo este Diego Villafañe, mano derecha del que fuera fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Sí, el 'PSOE jari' llega lejos, puesto que en el documento trasladado al juez Santiago Pedraz, el Ministerio Público llega a decir que en Fortuny nadie la conocía. Una pillada más, pero como se avanza en las líneas superiores, no es la única: Ferraz, con las 'leires' en las masa.

Precisamente, para no ser fontanera la "simple militante" entró hasta la cocina de instituciones como la Fiscalía General del Estado, la cual reconoce ahora reconoce al menos dos reuniones entre la mano derecha de García Ortiz con Jacobo Teijelo -actual abogado de Santos Cerdán- y Leire Díez. Y San Pedro tuvo tres oportunidades, aún quedarían dos para la negación. Fuentes fiscales aseguran a laSexta que "nadie allí la conocía" y que el fiscal general del Estado entonces fue informado a posteriori de los encuentros de Villafañe.

Ahora bien, para negaciones infinitas las del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska a la hora de defender a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. El socialista pasó del "ninguna reunión" con Díez; a un no mientras estuvo en el cargo; pasando por el que no fueran en la Dirección General de la Guardia Civil; para terminar en el que no fueron para tratar la trama.

Eso sí, hay una última, después de que la Guardia Civil emitiera un comunicado oficial en el que reconocía tres encuentros. Precisamente, fue durante la tarde de este martes en el Senado, cuando Marlaska negó que Interior diera protección con escoltas a Leire Díez. Horas después, trasladaron a laSexta que se trató de un "servicio de contravigilancia", diferenciándolo de ser una escolta. Algo que, según detallaron, fue después de que el comisionista Víctor de Aldama irrumpiera en la famosa rueda de prensa del 5 de junio de la presunta fontanera.

El partido también ha negado siempre que Díez trabajara para el PSOE, hasta que el "nunca estuvo en nómina" derivó en revelar al juez Pedraz los 45.000 euros que cobró en Cantabria como "asesora de comunicación". Y una más, Narbona reconoció "una absoluta sorpresa", así como estar "muy disgustada" tras las primeras informaciones que surgieron sobre Leire Díez. Tras esas palabras, la fontanera le envió un mensaje amenazando con tirar de la manta, en el marco de unos contactos que se negaron y que ahora llevan a la presidenta del PSOE ha sentarse como testigo ante el juez.

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