El Gobierno, sobre Leire Díez: "Si hizo todo lo del sumario hay que darle la Medalla de Isabel la Católica. Desde Matahari no se conocía nada igual"

Los detalles Fuentes del Gobierno en conversación con laSexta tiran de ironía al referirse a Leire Díez, a la que el sumario que investiga presuntas cloacas del PSOE apunta como la coordinadora de la trama. En público insisten en desvincularla de Sánchez y de sus "andanzas".

El Gobierno enfrenta las revelaciones sobre el caso de las presuntas cloacas del PSOE y la implicación de Leire Díez en influir en causas relacionadas con el entorno de Pedro Sánchez. Fuentes gubernamentales usan la ironía al referirse a Díez, mientras que públicamente aseguran que Sánchez nunca tuvo contacto con ella ni conocía sus acciones. La portavoz Elma Saiz subraya la postura de "tolerancia cero" ante la corrupción, destacando el compromiso del Ejecutivo con la justicia y las medidas anticorrupción. Saiz evita comentar sobre la citación de Cristina Narbona en el caso, reafirmando la coherencia del Gobierno en estos temas.

El Gobierno sigue resistiendo a las informaciones que se van conociendo sobre el sumario del caso que investiga las presuntas cloacas del PSOE y la participación de la fontanera Leire Díez para influir en las causas que afectan al entorno del presidente Sánchez.

Este martes, fuentes del Gobierno tiran de ironía al hablar de la exmilitante Leire Díez. "Si hizo todo lo del sumario hay que darle la Medalla de Isabel la Católica. Desde Matahari no se conocía nada igual", señalan.

En público, el Gobierno ha insistido en que el presidente Pedro Sánchez nunca se vio con Leire Díez ni supo de sus "andanzas". La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha insistido en lanzar un mensaje de "tolerancia cero" ante la corrupción.

"El presidente nunca ha conocido, ni avalado ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado", ha manifestado Saiz en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros repitiendo casi literalmente las palabras que pronunció Sánchez el pasado viernes.

Preguntada por la actitud del PSOE, que en su día expulsó y pidió sus actas a José Luis Ábalos y Santos Cerdán y no ha tomado medidas ante el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y la gerente del partido, Ana María Fuentes, imputados en la Audiencia Nacional, Saiz ha afirmado que la posición del gobierno ante la corrupción es "absolutamente coherente".

"Somos el gobierno de la tolerancia cero contra la corrupción, de la colaboración con la Justicia, de respetar los tiempos de la Justicia, de confiar en la Justicia", ha señalado recordando el plan de lucha contra la corrupción diseñado por el Ejecutivo con leyes y medidas concretas. A su juicio, si la corrupción le preocupa tanto al PP debería dar un paso al frente y ponerse al lado del Gobierno.

Saiz ha evitado hablar sobre la citación de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, a declarar como testigo en el caso Leire después de que un informe un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recogiera una conversación que mantuvo por WhatsApp con Leire Díez.

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