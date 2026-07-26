Rufián: "Seguramente Aznar tenga 10 millones de euros en joyas regaladas en su caja fuerte, pero Zapatero es otra cosa"

Gabriel Rufián reconoce en laSexta Xplica que no es "objetivo" con José Luis Rodríguez Zapatero, al que considera un amigo, aunque admite que las explicaciones sobre las joyas y otros asuntos no terminan de convencerle.

Gabriel Rufián no esconde la relación personal que mantiene con José Luis Rodríguez Zapatero cuando José Yélamo le pregunta en laSexta Xplica por las últimas informaciones que afectan al expresidente del Gobierno. "Lo primero que tengo que decir es que yo no soy objetivo con Zapatero", reconoce el portavoz de ERC.

Rufián explica que Zapatero le ha "ayudado muchísimo" durante los últimos años "sin pedirle nunca nada" e incluso asegura que lo considera un "amigo". Además, reivindica el papel que, a su juicio, ha desempeñado en la política reciente. "Me parece que todo lo bueno que ha pasado en estos seis o siete años en este país ha sido con su mediación", afirma.

El diputado de ERC sostiene que Zapatero ha sido el mejor expresidente de la democracia, aunque recuerda que nunca le votó y que mantiene una visión crítica de su gestión de la crisis de 2008.

Precisamente por esa cercanía personal, admite que hay cuestiones que no consigue justificar. Rufián cita expresamente "las joyas, hijas y el tema 'Plus Ultra'" y reconoce que las explicaciones que ha escuchado no le convencen. "Y me duele, porque por primera vez me encuentro con alguien que conozco a nivel personal involucrado en según qué cosas", confiesa.

El líder republicano revela que, tras conocerse las informaciones, formula "la pregunta parlamentaria más dura de los últimos diez años" y explica que pasa buena parte de la noche estudiando el auto judicial. "Estuve hasta las 4 a.m. leyendo el auto. Me jode, pero tengo ojos en la cara. Yo no puedo blanquear... y lo que espero es equivocarme", asegura.

En ese contexto, Rufián compara el caso con otros dirigentes políticos para defender que la izquierda debe responder a estándares distintos. "Seguramente Aznar tenga 10 millones de euros en joyas regaladas en su caja fuerte, pero Zapatero es otra cosa. Debería ser otra cosa. La izquierda somos otra cosa", afirma.

A su juicio, el PSOE se equivoca al recurrir al argumento del "y tú más" para responder a las críticas. "El 'y tú más' en el que está instalado el PSOE es un error terrible, porque es un 'y yo también'", concluye.

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