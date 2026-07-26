El rey Mohamed VI pone el nombre de Trump a la autopista que conectará Marruecos con la zona ocupada del Sáhara Occidental

Los detalles El presidente estadounidense ha enviado un mensaje de agradecimiento al rey de Marruecos: "Qué gran honor. Espero poder recorrer toda esta gran carretera algún día. Espero que sea pronto".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un proyecto de autopista que llevará su nombre y conectará Tiznit con Dajla, en la zona ocupada del Sáhara Occidental. Este territorio, antigua colonia española, fue ocupado por Marruecos en 1975, lo que llevó a un conflicto con el Frente Polisario que se prolongó hasta 1991. Las diferencias sobre el censo han impedido un referéndum de autodeterminación. Recientemente, el apoyo de España y Francia al plan de autonomía marroquí ha sido visto como una traición por el Frente Polisario. La autopista, de 1.000 kilómetros y 880 millones de euros, conectará con el Puerto Atlántico de Dajla. Trump agradeció al rey Mohamed VI por su apoyo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo el proyecto, impulsado por el rey Mohamed VI, de la gran autopista que llevará su nombre y que conectará las localidades de Tiznit y Dajla, esta última en la zona ocupada del Sáhara Occidental.

La antigua colonia española fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación. Las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.

El último revés para el pueblo saharaui fue el apoyo de los gobiernos español y francés al plan de autonomía marroquí, un cambio de postura calificado de traición por el Frente Polisario, que recuerda además que España es aún 'de iure' la potencia administradora del Sáhara Occidental.

Por su parte, el líder republicano ha sido un acérrimo defensor del plan marroquí desde que reconoció la soberanía de Rabat a finales de 2020, poco antes del final de su primer mandato, sobre Sáhara Occidental.

La autopista, presupuestada en unos 880 millones de euros, recorrerá unos 1.000 kilómetros de poblaciones costeras, entre ellas El Aaiún, también en la zona del Sáhara Occidental controlada por Marruecos. El extremo sur de la autopista, en Dajla, alcanzará el macroproyecto en construcción del Puerto Atlántico de la ciudad, cuya entrada en funcionamiento está prevista para 2028.

En su mensaje, el presidente estadounidense ha terminado agradeciendo al rey de Marruecos: "Gracias al muy respetado Mohamed VI, rey de Marruecos. Qué gran honor. Espero poder recorrer toda esta gran carretera algún día. Espero que sea pronto".

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