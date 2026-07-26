El megaincendio de Gironda avanza sin control y se acerca a Burdeos: hay 220.000 personas evacuadas y 42.000 hectáreas calcinadas

¿Qué está pasando? El fuego, originado en la bahía turística de Arcachon, tiene cerrada de manera parcial la autopista A63 que conecta con España. "Se ha observado una rápida propagación de las llamas", dice la prefecta del departamento.

El megaincendio en Gironda, Francia, sigue fuera de control, arrasando 42.000 hectáreas y acercándose a Burdeos, lo que ha obligado a evacuar a 220.000 personas. La autopista A63, que conecta con España, ha sido parcialmente cerrada, y el tráfico ferroviario al sur de Burdeos está interrumpido. Sophie Brocas, prefecta de Gironda, destacó que la rápida propagación se debe a la vegetación seca y fuertes vientos. Las evacuaciones afectan a varias localidades, mientras el fuego se encuentra a 15 kilómetros de Burdeos. En Las Landas, las llamas están más controladas, pero en Var se han reactivado, afectando 3.250 hectáreas y provocando más evacuaciones.

El megaincendio en Gironda, en Francia, sigue fuera de control. Sigue desbocado, sin que se puedan detener unas llamas que han quemado ya 42.000 hectáreas. El fuego, que cada vez está más cerca de Burdeos, ha obligado a evacuar a 220.000 personas tras otra noche aciaga en la que también se ha cerrado de manera parcial la autopista A63, que conecta con España.

Así ha informado de ello Sophie Brocas, prefecta del departamento de Gironda. Así ha hablado de una vía que en sentido sur-norte está clausurada entre la salida 17, de Liposthey, y la 24, situada en Cestas. En sentido norte-sur, el cierre se ordenó entre la circunvalación de Burdeos y el cruce 23, situado en Marcheprime.

Las autoridades locales han recomendado encarecidamente a los conductores evitar este tramo, mientras que también se ha interrumpido el tráfico ferroviario al sur de Burdeos.

"Al comienzo de la noche se observó una rápida propagación del incendio. Esto se debió a la combinación de dos factores que se alimentaban mutuamente, como son la vegetación seca y un viento con rachas de hasta 40 kilómetros por hora", ha detallado Brocas.

Además, las llamaradas constituyeron un vector importante de propagación del incendio, con "pirocumulonimbus" que convierten todo en una especie de tormenta de fuego impredecible. Las nuevas evacuaciones han afectado a las localidades de Marcheprime, Le Barp, Biganos, Mios y Cestas.

El fuego, originado en la bahía turística de Arcachon, se encuentra en su punto más cercano a tan solo 15 kilómetros de la ciudad de Burdeos, según ha confirmado Thomas Cazenave, alcalde de la ciudad.

En Las Landas, la lucha contra el fuego sigue aunque las llamas están algo más contenidas, no llegando a superar las 3.600 hectáreas.

De los 30.000 vecinos evacuados, 3.000 ya han podido regresar a sus casas en zonas acotadas.

Por el contrario, en Var el fuego se ha vuelto a reactivar recorriendo 3.250 hectáreas. Se ha tenido que evacuar a unas 2.000 personas.

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