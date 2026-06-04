La libreta azul de Leire Díez y sus cloacas recoge una anotación de "cocainómano" junto al nombre de Aldama

Parte del contenido de la libreta intervenida a Leire Díez por parte de la UCO

¿Por qué es importante? La agenda incautada a Díez incluye anotaciones, hitos y descripciones de personas, un documento que mezcla la trama de hidrocarburos con la empresa de Dolset.

Una libreta azul, intervenida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, revela detalles de la trama de Leire Díez, la 'fontanera' del PSOE. La agenda contiene nombres clave de la investigación, como el teniente coronel Balas, a quien Díez describe como "peligroso". También menciona a Víctor de Aldama y su abogado José Antonio Choclán, señalando que "Choclán va a negociar con Aldama" y añadiendo "Cocainómano". Otra anotación detalla el papel de Vicente Fernández en la SEPI, sugiriendo una posición "no visible pero oficial". Además, se menciona un posible soborno de "300.000 euros" para ayudar al fiscal de Anticorrupción José Grinda

Una libreta azul contiene todos los detalles de la trama de Leire Díez contados por la propia 'fontanera' del PSOE. En la agenda intervenida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aparecen prácticamente todos los nombres clave de la investigación anotados por la propia Díez, anotaciones breves casi todas ellas en las que, por ejemplo, llama "peligroso" al teniente coronel Balas.

Entre los nombres que aparecen en la libreta está presente Víctor de Aldama junto al que parece ser José Antonio Choclán, su abogado. En esa anotación, Díez escribe: "Choclán va a negociar con Aldama". Acto seguido, añade: "Cocainómano".

En otra de estas anotaciones se define cuál sería el papel que Vicente Fernández, exdirector de la SEPI, debería desempeñar en el organismo, donde debería mantener —según Díez— una posición "no visible pero oficial, para poder seguir siendo interlocutor en operaciones complejas".

Se trata de una de las anotaciones más detalladas junto a otra que atañe al fiscal de Anticorrupción José Grinda. En su agenda, Díez hacía mención a "300.000 euros" para ayudar al fiscal con "un problema con una menor", lo cual "guardaría relación con lo relatado por el fiscal Grinda, ya que se le habría ofrecido pagar a la demandante para alcanzar así un arreglo extrajudicial", según el informe de la UCO.

Parte del contenido de la libreta intervenida a Leire Díez por parte de la UCO

En otra de las libretas intervenidas aparece una anotación que hace referencia a una denuncia que Sáenz de Tejada interpondría contra "la jueza del caso de David Sánchez". Se trata de la única referencia localizada en estas libretas a este asunto. La primera de estas anotaciones recoge literalmente: "Paso 1: destruir procedimiento".

Durante 2025, Leire habría reanudado los contactos con Miriam Serrano, teniendo la anotación "llamar Miriam Serrano" en una de sus agendas. Serrano es la joven que mantenía un procedimiento judicial contra el fiscal Anticorrupción José Grinda por un presunto delito sexual.

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