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En un escrito

La Fiscalía confirma dos reuniones de la mano derecha de García Ortiz con Teijelo y Leire Díez, pero niega que supieran entonces quién era ella

Entre líneas Fuentes fiscales aseguran a laSexta que "nadie conocía" a Leire Díez en la Fiscalía General y que se enteraron "después", señalando que las reuniones eran con Jacobo Teijelo y que la fontanera del PSOE iba de acompañante.

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La Fiscalía General del Estado confirma al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz las dos reuniones del Teniente Fiscal Diego Villafañe Díez con el abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, una reunión en la que también estuvo presente la Fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Beatriz López Pesquera.

En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, el abogado de Santos Cerdán trasladó que existían una serie de hechos presuntamente cometidos por terceras personas que podrían tener relevancia penal, a juicio del letrado informante.

Antes de conocerse este escrito, fuentes fiscales consultadas por laSexta defendían que "nadie conocía a Leire Díez" en la Fiscalía General del Estado. "Nadie la conocía, nadie sabía quien era. Lo supimos después", trasladan, añadiendo que las reuniones eran con Jacobo Teijelo y que Leire Díez iba de acompañante.

En el escrito se recoge que no existen registros de visitas en la sede de la Fiscalía General del Estado. No obstante, añaden, "en el espíritu de total colaboración institucional y transparencia que anima a la Fiscalía General del Estado", se ha puesto en conocimiento del juez Pedraz que según han referido los fiscales concernidos no hubo reuniones entre Javier Pérez Dolset, Ismael Oliver y José García Cabrera, abogado de Villarejo.

Además aseguran que "en fecha no determinada de finales del mes de marzo o principios del mes de abril de 2025", Diego Villafañe mantuvo una segunda reunión con Teijelo en la que éste informó de su voluntad de interponer varias denuncias en Fiscalía relacionadas con aquellos hechos.

El que fuera fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, fue informado "a posteriori" de ambas reuniones con Teijelo. "Ninguno de los dos fiscales recibió indicación alguna de quien en esa fecha era Fiscal General del Estado, y ninguna actuación se llevó a cabo posteriormente por la Fiscalía", añaden en el escrito.

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