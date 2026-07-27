Última hora de los incendios en España, en directo | 160 km de perímetro: el incendio de Ávila, el peor de la historia de España

Todos los municipios de Madrid, Ávila y Toledo que aún están evacuados Dada la intensidad y peligrosidad de los incendios forestales que azotan España, miles de personas siguen evacuadas de sus casas. Según los datos del Ministerio del Interior, estas son las poblaciones evacuadas hasta ahora: 📍 Municipios evacuados en Madrid Chapinería

Navas del Rey

Colmenar del Arroyo

Fresnedillas de la Oliva

Robledo de Chavela

Navalagamella

Aldea del Fresno

Zarzalejo

Pedanía de Peralejo

Rozas de Puerto Real

Cadalso de los Vidrios

Cenicientos

Urbanización de El Encinar del Alberche en dirección a Villa del Prado 📍 Municipios evacuados en Ávila Sotillo de la Adrada

Navahondilla

Casillas

Santa María del Tiétar

La Adrada

Piedralaves

Casavieja

Burgohondo

Hoyo de Pinares

Villanueva de Ávila

Urbanización La Atalaya de El Tiemblo

Higuera de las Dueñas

Gavilanes

Mijares

Fresnedilla 📍 Municipios evacuados de Toledo La Iglesuela del Tiétar

Sartajada

Almendral de la Cañada

Buenaventura

Navamorcuende

Real de San Vicente

Hinojosa de San Vicente

Castillo de Bayuela

Garciotum

Nuñogómez

Pelahustán Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

El incendio forestal que afecta a Madrid, aún fuera de control: "El fuego es intenso" El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha informado de que el incendio forestal que afecta a la región "todavía no está controlado" y ha pedido prudencia a la ciudadanía. "El fuego es intenso y tiene una reacción, dada la magnitud del conjunto del incendio, que nos lleva a tener que estar preparados por evoluciones no previstas", ha indicado en declaraciones a TVE desde el puesto de mando de Navalcarnero. Martín ha explicado que se han realizado "trabajos muy intensos" durante toda la jornada. "Un esfuerzo extraordinario, pero en situaciones complejas, que nos han llevado incluso a situaciones peligrosas", ha apuntado. Respecto al flanco este del incendio, aunque se han producido algunas reactivaciones, el delegado ha señalado que éstas han sido sofocadas y el incendio "sigue contenido". En el oeste, por el contrario, "el fuego sigue dando la batalla", ha continuado. En esa zona están realizando una defensa "muy activa" ante la proximidad del nuevo incendio iniciado en Almorox (Toledo) y que se dirige en dirección a Villa del Prado y la urbanización madrileña de El Encinar de Alberche, que ha sido evacuada esta tarde. Mientras tanto, en el centro, se ha desarrollado un principio de incendio. "Se está luchando para frenarlo y evitar que pueda evolucionar hacia el municipio confinado de Valdemaqueda, siguiendo el cauce del río Cofio", ha expuesto el delegado del Gobierno. "Seguimos trabajando con intensidad para la extinción de este incendio, seguimos muy activos y vamos a seguir así durante las próximas horas", ha afirmado Francisco Martín, que ha destacado que hay "buenas previsiones" para continuar "enfriando, conteniendo y apagando" durante la noche. Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

🔴 El viento vuelve a complicar las labores de extinción de incendios a lo largo del día de hoy Si el viernes pasado el fuego fue uno de los grandes enemigos de los trabajos de extinción de incendios, hoy recupera ese protagonismo, complicando aún más la labor de bomberos, militares y brigadistas en los grandes fuegos declarados en una España que no deja de arder. El servicio de emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha informado a primera hora de hoy que los equipos han trabajado de manera intensa en busca de la estabilización del incendio forestal de la sierra oeste, un incendio fruto de la fusión de los de Madrid (San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado) y el de Almorox (Toledo). Sin embargo, ha advertido también de que las rachas de viento que se prevén para hoy, de hasta 30 kilómetros por hora, "complicarán las labores de extinción este lunes". Las zonas más complicadas están en el entorno del río Cofio y las urbanizaciones El Encinar del Alberche (Villa del Prado) y las que se encuentran al sur del embalse de San Juan, en San Martín de Valdeiglesias. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Hoy reabre el camping de El Escorial, de donde fueron evacuadas 4.500 personas Hoy lunes se va a reabrir el campin del El Escorial que fue evacuado con 4.500 personas por la gravedad de los incendios y los ancianos de la residencia de San Martín de Valdeiglesias trasladados a un colegio podrán volver al centro asistencial, según ha anunciado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Al término de la última reunión del CECOPI, también se ha anunciado que este lunes se va a permitir durante una franja horaria todavía sin determinar que los ganaderos de las zonas afectadas puedan acceder a sus instalaciones para alimentar a los animales en condiciones de seguridad. Serán los alcaldes de los municipios afectados los que comunicarán los horarios que se acuerden, según el delegado del Gobierno. Estas medidas han sido adoptadas este domingo por la noche por la dirección operativa de la emergencia, que no ha concretado los horarios en que se producirán todos los retornos, que se anunciarán a lo largo del día. Además, este lunes se restablecerá el servicio de autobuses interurbanos entre Villamanta y Madrid para que las personas afectadas que lo necesiten puedan desplazarse a sus trabajos. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

El incendio de Burgohondo, el más grave de la historia de España: 160 km de perímetro y más de 50.000 ha afectadas El incendio originado en Burgohondo, que se ha extendido por la provincia de Ávila, tiene un perímetro de 160 kilómetros, evoluciona de forma "relativamente favorable" y enfrenta situaciones más activas en Mijares y Casillas. Tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD) en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Navaluenga, celebrada a las 20:00h, se ha hecho un balance de la situación del incendio y de los trabajos realizados este domingo, 26 de julio, quinta jornada. Así, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha precisado que el perímetro es de 160 kilómetros, con 50.000 hectáreas afectadas, dato facilitado por la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aaegesen, e base a "informes de especialistas", tal y como ha detallado el representante del Ejecutivo central en la Comunidad. Sen también ha expresado su preocupación por la situación en Mijares, al suroeste y la cola del incendio, donde hoy se ha trabajado con hidroaviones para controlarla, un contexto en el que se ha conseguido "cerrar" y evitar que se incopore a un nuevo valle. No obstante, ha advertido de que se trata de una zona muy boscosa y con una orografía "muy difícil", por lo que "podría ocasionar muchos problemas". Igualmente, ha puesto en valor el trabajo llevado a cabo en el Valle de Iruelas y el Castañar, en El Tiemblo, con "ataque directo", así como en Casillas, y ha apuntado que en la zona de San Martín de Valdeiglesias (Madrid), "hoy ya han confluido" los incendios de Ávila y de esa localidad, por lo que se ha hecho un "importante trabajo". Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo