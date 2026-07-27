La jueza propone juzgar a los tres mossos que ayudaron a Puigdemont en su fuga en 2024

El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont (C), en su primera aparición en España en más de siete años en Barcelona

El contexto La Audiencia de Barcelona obligó a la instructora a reabrir la causa al apreciar indicios de omisión del deber de perseguir delitos en la acusación de Xavier Manso, Jordi Rodrigo y David Goicoechea.

La jueza María Antonia Coscollola ha propuesto juzgar a tres mossos d'Esquadra por su presunta colaboración en la huida del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tras su visita a Barcelona en agosto de 2024. La Audiencia de Barcelona ordenó reabrir el caso al identificar indicios de omisión del deber de perseguir delitos por parte de Xavier Manso, Jordi Rodrigo y David Goicoechea. Según el auto al que ha accedido laSexta, los agentes habrían actuado de manera concertada para facilitar la huida de Puigdemont, a pesar de la orden de detención vigente. La jueza ha dado un plazo de diez días para que las partes presenten sus escritos de acusación o soliciten el sobreseimiento de la causa.

La titular de la Plaza número 24 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona, María Antonia Coscollola, propone juzgar a tres mossos d'Esquadra por ayudar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a huir tras su visita a Barcelona en agosto de 2024.

La Audiencia de Barcelona obligó a la instructora a reabrir la causa al apreciar indicios de omisión del deber de perseguir delitos en la acusación de Xavier Manso, Jordi Rodrigo y David Goicoechea.

El auto, al que ha tenido acceso laSexta, señala que, actuando "de manera concertada", cada uno de los ahora procesados llevó a cabo una "tarea propia y complementaria" para "conseguir la huida" de Puigdemont, a pesar de la orden de detención vigente que había dictado el Tribunal Supremo.

En concreto, destaca que puede apreciarse en en el reportaje fotográfico de la Divisió d’Investigació Interna de Mossos d'Esquadra, en la fase de aparición pública, que los tres agentes acompañaban a Puigdemont, "colaborando para que pudiera llegar a pie al escenario" y que, tras bajarse del mismo, "le escoltaban y ocultaban (junto a otras personas)".

Asimismo, con posterioridad, puede verse de nuevo a los tres agentes, "acompañando al Puigdemont, dándole protección, ocultándole y realizando actuaciones que pudieron contribuir eficazmente al fin perseguido, y requerir un concierto y preparación previa, teniendo en cuenta que se hallan instruidos en técnicas propias de escolta y protección de personalidades".

La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona da un plazo de diez días a las partes para que formulen un escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral en la forma dispuesta por la ley, o bien soliciten el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que puedan interesar excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular la acusación.

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