El Gobierno no ve "problema" en los encuentros de Leire Díez y el abogado de Cerdán en la FGE: "Van a presentar una denuncia"

¿Qué ha dicho? Desde el Ejecutivo han reaccionado a dichas reuniones asegurando que ellos "no ven el problema" a que ambos acudiesen a la Fiscalía General del Estado. "Cuesta ver el drama", destacan.

El Gobierno no ve inconveniente en las reuniones de Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo en la Fiscalía General del Estado, destacando que estas visitas son para presentar denuncias. Critican al PP por su "operación Kitchen" y afirman que no temen revelaciones de Díez, ya que "no hay manta de la que tirar". Las iniciales "P.S." en las agendas de Díez no preocupan al Gobierno, considerándolas notas personales sin delito. Fuentes fiscales afirman desconocer a Díez, sugiriendo que solo acompañaba a Teijelo. El PSOE, sin prisa, estudia una posible querella contra Díez, confiando en que no hay fundamentos para imputar al partido, ya que todo está "auditado". El ministro Óscar López también descarta temores sobre una posible imputación del PSOE.

El Gobierno asegura que "no ve problema" en que Leire Díez y el abogado de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, hubiesen mantenido al menos dos reuniones en la Fiscalía General del Estado.

Fuentes del Ejecutivo señalan a laSexta que si acuden a la Fiscalía es para "presentar una denuncia", reiterando que "cuesta ver el drama" en esto. Un momento que aprovechan para indicar que, mientras unos van a la FGE, otros (haciendo referencia al PP) montan "una operación Kitchen".

Por otro lado, aseguran que no temen que Leire tire de la manta porque dicen que "no hay manta de la que tirar", recordando que la investigación está en fase de instrucción y es "incipiente".

Así se han pronunciado tras salir a la luz las conversaciones que la exmilitante socialista y el abogado de Cerdán mantenían por WhatsApp. Unos mensajes que aparecen recogidos en el sumario de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) en los que se nombra en reiteradas ocasiones a la FGE. En una de ellas, se lee cómo Leire Díez le indica a Teijelo que pida cita "a nuestros amigos de FGE".

Respecto a las iniciales "P.S." que aparecen en las agendas de la exmilitante socialista, desde el Gobierno indican que "no saben a qué se refiere", recordando que son notas de un particular y recalcando que ahí no hay "hecho delictivo".

La Fiscalía segura que "nadie conocía" a Leire Díez

Por si parte, fuentes fiscales también se han pronuncado sobre estas reuniones, asegurando a laSexta que "nadie conocía a Leire Díez" en la Fiscalía General.

"Nadie la conocía, nadie sabía quien era. Lo supimos después", recalcan, indicando todo apunta a que los encuentros en la FGE eran con Jacobo Teijelo y que ella iba de acompañante.

El PSOE sigue estudiando "sin prisa" si se querella contra Leire Díez

En cuanto a si se querellarán contra Leire Díez, los socialistas siguen estudiando "sin prisa" esta opción, asegurando que no temen que el partido pueda ser imputado como persona jurídica dentro de la investigación de este caso porque "no hay nada" que lo justifique.

Desde Ferraz explican que los equipos jurídicos del partido siguen analizando las informaciones que se van conociendo del caso Leire, entre ellas las de las libretas y agendas incautadas por la Unidad Central Operativa (UCO), y que por el momento mantienen abiertas todas las opciones sobre una posible querella.

La decisión, apuntan, se tomará más adelante porque el caso está en fase de instrucción y prefieren esperar a que avance esta parte del procedimiento en el que se investiga si desde el PSOE se financió una trama para atacar causas judiciales en la que habrían actuado el exsecretario de Organización, Santos Cerdán y la propia Leire Díez.

Las mismas fuentes subrayan que no temen una posible imputación del PSOE como persona jurídica en este caso porque, insisten, está "todo auditado" y de esos análisis no se extrae "nada raro".

En esa línea se ha expresado también el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, quien preguntado en el Congreso por esta posibilidad ha dejado claro que no tiene "miedo ninguno" a ese escenario.

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