El megaincendio cerca de Burdeos sigue fuera de control, pero se mantiene "globalmente estable" durante la noche

Los detalles Esto supone una mejoría en comparación con las dos noches precedentes, que habían sido muy complicadas para los servicios de emergencia, especialmente por la formación de pirocumulonimbos. El fuego, que se originó en la bahía de Arcachón y que se acercó a la zona de Burdeos, sigue sin estar controlado.

El megaincendio cerca de Burdeos, en la bahía de Arcachón, ha arrasado 42.000 hectáreas y provocado 220.000 evacuaciones. Aunque la situación se mantuvo estable durante la noche, el fuego sigue sin control y podría complicarse debido a las altas temperaturas previstas de hasta 40 grados. El incendio se encuentra a 15 kilómetros de Burdeos, pero la ciudad no está amenazada. Las autoridades destacan una mejora respecto a noches anteriores, marcadas por pirocumulonimbos, tormentas de fuego nunca vistas en Francia. Este año, Francia ha registrado un récord de 115.000 hectáreas quemadas, enfrentando entre 30 y 40 incendios diarios.

El megaincendio fuera de control declarado cerca de Burdeos, al suroeste de Francia, que se originó este miércoles en la turística bahía de Arcachón y que ya ha arrasado 42.000 hectáreas, se ha mantenido "globalmente estable" durante la noche.

El fuego ha causado 220.000 evacuaciones que no podrán volver a sus casas, según advirtió la Prefectura (delegación del Gobierno) de la Gironda hasta que el fuego no quede totlamente permitetrado, algo impredecible y que podría complicarse desde el martes por el efecto de las altas temperaturas que se esperan en la zona, de hasta 40 grados.

En su punto más oriental, el fuego se situó este fin de semana a solo una quincena de kilómetros de Burdeos, si bien las autoridades aseguraron que la ciudad no estuvo por el momento bajo amenaza (aunque sí se evacuaron localidades de su periferia).

Según ha informado la Prefectura de la Gironda a la prensa local, sobre las 6 horas de esta mañana, "la situación se ha mantenido, en general, estable durante la noche, sin que haya que señalar ningún cambio significativo. Las fuerzas de seguridad y de emergencia siguen plenamente movilizadas y continúan con sus misiones sobre el terreno".

Esto supone una mejoría en comparación con las dos noches precedentes, que habían sido muy complicadas para los servicios de emergencia, en especial por la formación de pirocumulonimbos. Son fenómenos que generan una especie de tormenta de fuego en el frente de llamas y que son imposibles de anticipar. Además, nunca se habían visto en Francia.

En total, en lo que va de año en Francia ardieron ya 115.000 hectáreas, un récord histórico, según confirmó anoche el ministro de Interior francés, Laurent Nuñez, quien especificó que cada día el país hace frente a entre 30 y 40 fuegos a la vez. Además del de Gironda, que es con diferencia el más grande y preocupante, también hay grandes fuegos activos en Var, Las Landas y Córcega entre otros territorios.

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