Interior puso un "servicio de contravigilancia" a Leire Díez durante dos meses tras la irrupción de Aldama en su rueda de prensa de junio

Entre líneas Marlaska ha negado este martes en el Senado haber puesto ninguna escolta a Leire Díez y no ha mencionado nada del servicio de contravigilancia.

El Ministerio del Interior ha admitido que implementó un "servicio de contravigilancia" para Leire Díez tras su petición de escolta por la irrupción de Víctor de Aldama en su rueda de prensa en junio de 2025. Según fuentes de Interior, tras la denuncia de Díez por amenazas, se realizó una valoración policial que determinó un "riesgo bajo y vulnerabilidad media", por lo que se rechazó la escolta pero se estableció contravigilancia en Madrid, finalizando el 7 de agosto sin incidentes. En noviembre, tras nuevas denuncias, la valoración de riesgo fue muy baja y no se tomaron medidas. Fernando Grande-Marlaska negó en el Senado haber asignado escolta a Díez, sin mencionar la contravigilancia.

El Ministerio del Interior ha reconocido este martes que puso un "servicio de contravigilancia" a Leire Díez después de que ella solicitase una escolta tras la irrupción de Víctor de Aldama en su rueda de prensa del 5 de junio de 2025.

Según han confirmado fuentes de Interior a laSexta, después de que Leire Díez pusiese una denuncia por amenazas y solicitase protección, se realizó una valoración policial cuyo resultado fue "de riesgo bajo y vulnerabilidad media".

Por esa razón, se rechazó poner escolta, aunque se estableció "un servicio de contravigilancia" mientras Leire estuviese en Madrid. Dicho servicio terminó el 7 de agosto "sin que se detectase nada relevante".

Posteriormente, en noviembre de 2025, la fontanera del PSOE volvió a denunciar llamadas sospechosas y de nuevo solicitó un servicio de contravigilancia. En esa ocasión, "la valoración policial de riesgo resultó muy baja, por lo que no se adoptó medida alguna".

"En ambos casos se hizo la correspondiente valoración policial del nivel de riesgo que afectaba a la solicitante de protección policial, y en ambos casos se actuó siguiendo el mismo protocolo y las mismas pautas que se aplican ante solicitudes similares", esgrimen las fuentes del Ministerio, que indican que "los servicios de seguridad y protección a personas están regulados en la instrucción 3/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad".

Este mismo martes, Fernando Grande-Marlaska ha negado en el pleno del Senado haber puesto escolta a la exmilitante del PSOE. "No mientan, no ha habido ninguna escolta puesta a Leire Díez. Ese es su debate de siempre, la mentira", ha sostenido el titular de Interior ante las preguntas del PP, sin mencionar el servicio de contravigilancia.

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