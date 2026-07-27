El Gobierno decide aplazar la aprobación del decreto de vivienda ante la amenaza de Junts de tumbarlo de nuevo en el Congreso

Los detalles Desde el Gobierno justifican esta decisión en la búsqueda de un "acuerdo con las fuerzas parlamentarias", un pacto que aspiran que sea "amplio y transversal". Desde Junts afean que el Ejecutivo presente un "nuevo real decreto ómnibus de vivienda" y reprochan que les pidan "un sí o un no a un paquete entero de medidas mezcladas, como si la vivienda fuese un todo o un nada".

El Gobierno ha decidido posponer la aprobación del real decreto ley de vivienda, inicialmente prevista para este martes, hasta septiembre. La medida busca lograr un acuerdo "amplio y transversal" con las fuerzas parlamentarias para ofrecer estabilidad a los inquilinos y aumentar la oferta de vivienda asequible. Junts, que se opone al decreto, critica la falta de oferta y reclama políticas efectivas, no regulaciones. Exigen la inclusión de medidas 'antiokupas' y desgravaciones fiscales. El PNV también muestra su desacuerdo, solicitando modificaciones que respeten las competencias autonómicas y regulen el alquiler de temporada. El Gobierno prioriza la lucha contra incendios en el último Consejo de Ministros del curso político.

Finalmente, el real decreto ley de vivienda que iba a ser aprobado este martes en el Consejo de Ministros será aprobado en septiembre. Así lo ha decidido el Gobierno ante la previsible negativa que recibiría en el Congreso de los Diputados, especialmente por parte de un Junts que no se mueve del 'no' y que critica que el Ejecutivo esté intentando aprobar un "nuevo real decreto ómnibus de vivienda".

Fuentes del Gobierno señalan que lo que buscan es un acuerdo "amplio y transversal" con las distintas fuerzas parlamentarias "para sacar adelante un ambicioso paquete de medidas que dé estabilidad a quien vive de alquiler e impulse la oferta de vivienda asequible". "Por este motivo, se ha decidido dar unas semanas más de margen a la negociación y priorizar en el último Consejo de Ministros del curso político la lucha contra los incendios consecuencia de la emergencia climática", añaden estas fuentes.

Eso sí, desde el Gobierno señalan que, pese a este retraso, el acuerdo con el resto de fuerzas del Congreso está "más cerca que en cualquier otro momento de la legislatura", reconociendo que hay dos obstáculos en el camino para aprobar ya este real decreto ley: "la premura en el calendario" y "la complejidad del texto".

En las últimas horas hemos escuchado a la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, dejando claro que la formación está en contra de este real decreto, exponiendo que no falta regulación, sino "falta de oferta", bajo su punto de vista, algo que "no se crea a golpe de decreto, ni de titular ni de inventos".

"Cataluña no necesita más titulares, necesita políticas que funcionen de verdad", reinvindica Nogueras en sus redes sociales, que critica que llevemos "años de tope de precios, intervencionismo y experimentos legislativos". El tope de precios, dijo, es "una solución rápida", pero "no construye ni un solo piso nuevo", "esconde el problema un tiempo, mientras la oferta continúa cayendo en picado".

Las exigencias de Junts y PNV que chocan con el Gobierno

La semana pasada, PSOE y Sumar llegaron a un acuerdo para incluir en el texto una prórroga automática de los alquileres para todos los contratos, que podría alargarse hasta el 30 de junio de 2028 con congelación de la renta. Moncloa pretendría aprobarlo en el Consejo de Ministros de este martes, el último antes del parón legislativo de agosto, aunque los grupos parlamentarios tendrán que dar luz verde a la medida en la Cámara Baja.

El rompecabezas de la vivienda: las exigencias de Junts y PNV chocan con el decreto del Gobierno, que se abre a negociar

El partido de Carles Puigdemont quiere incluir en el texto sus medidas 'antiokupas'. "Si el Gobierno mantiene las medidas que perpetúan las ocupaciones y no protegen la vivienda ni al pequeño propietario, no tendrá nuestro apoyo", trasladan fuentes del partido independentista a laSexta. Principalmente, hace referencia al desbloqueo de la ley contra la ocupación ilegal, registrada por Junts hace dos años en el Congreso, y que sigue pendiente de ser votada.

La formación representada en el Congreso por Miriam Nogueras propone la desgravación fiscal de la vivienda para el inquilino, así como de una parte de la cuota hipotecaria para aquellos propietarios que saquen la vivienda al mercado del alquiler. En cuanto a la construcción de vivienda nueva, Junts reclama la aplicación de medidas para estimular la construcción de obra nueva y un incremento de la inversión en vivienda pública. Asimismo, reclama al Gobierno "que asuma el coste de las políticas sociales de vivienda para las personas vulnerables y no el pequeño propietario".

También ha sido crítico con el decreto de vivienda el Partido Nacionalista Vasco. La portavoz de la formación en la Cámara Baja, Maribel Vaquero, reclama que la prórroga de los alquileres hasta 2028 solo se aplique a aquellos inquilinos que estén al día en los pagos. Además, el PNV reclama que el texto incluya una modificación en la ley del suelo para facilitar la construcción de vivienda nueva, así como medidas para regular el alquiler de temporada, de forma que se pueda limitar el fraude respecto a este tipo de contrato. Del mismo modo que Junts, exige que el texto impulsado por el Gobierno respete escrupulosamente las competencias autonómicas en materia de vivienda.

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