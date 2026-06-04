De no estar en nómina a cobrar cerca de 45.000 euros del PSOE: quién se dijo que era y quién es Leire Díez para Ferraz

¿Por qué es importante? El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, con quien Díez se reunió 39 veces, dijo que nunca había recibido órdenes de Ferraz. Y Patxi López habló de montaje mediático-policial.

El caso Leire Díez, que emergió hace más de un año, generó controversia en el PSOE. La entonces portavoz socialista, Esther Peña, negó que Díez estuviera en nómina del partido, pero la investigación de la UCO de la Guardia Civil reveló pagos de 45.000 euros. Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, y Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, también negaron la existencia de una trama, calificándola de montaje mediático. Sin embargo, la UCO sugiere que Cerdán dirigía la presunta trama junto a Díez, con quien se reunió 39 veces. La figura de Díez fue minimizada por miembros del Gobierno, quienes la describieron como una simple militante.

Al día siguiente de saltar el caso Leire Díez, hace algo más de un año, la entonces portavoz socialista Esther Peña dijo que nunca había estado en nómina del partido. El sumario de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dice lo contrario, le pagaron 45.000 euros. El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, con quien se reunió 39 veces, dijo que nunca había recibido órdenes de Ferraz. Y Patxi López habló de montaje mediático.

Pasó de ser una desconocida a que de repente los españoles no escucháramos otro nombre después de ponerle voz por primera vez pidiendo información contra el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, que investigaba al hermano y la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sin embargo, la reacción de los socialistas al día siguiente de los audios publicados por 'El Confidencial' fue afirmar que "se imputan unas actividades al PSOE de forma totalmente falsa", como así lo hizo Peña. "Esto que estamos conociendo igual forma parte de un montaje mediático-policial", agregó, por su parte, Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso.

De esta forma negaron la existencia de una presunta trama que, finalmente, parece ser cierta, según apuntan los investigadores. Como también renegaba de ella el propio Cerdán, de quien la UCO afirma que dirigía la presunta trama junto a Díez. "Leire es una militante y nada tiene ver que con Ferraz ni con la organización", aseguraba en mayo del año pasado. Una militante con la que se reunió en unas 39 ocasiones, 22 en Ferraz, según el sumario.

Además, según afirmó Peña ese mismo mes, tampoco estaba en nómina. "Ninguna de las personas que aparecen en esa grabación están en nómina en el PSOE ni lo han estado", afirmó. Pero Díez cobró cerca de 45.000 euros en calidad de periodista asesora. Fuentes del propio Gobierno la tachaban de pequeña Nicolás.

"Esta mujer en ningún caso habla en nombre del Gobierno, es militante de un partido político, en este caso del PSOE", señaló Pilar Alegría en junio de 2025. Rebajando sus funciones, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, agregó: "Todo el mundo ha visto lo que ha visto y saque sus propias conclusiones de alguien que no es militante del partido". Así se pronunciaban haciendo por subestimar a una, presuntamente, simple militante.

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