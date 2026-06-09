Otro 'show' en el Senado: gritos de dimisión y aplausos se juntan durante la intervención de Marlaska

Los detalles El ministro del Interior ha reiterado que en las reuniones de la directora de la Guardia Civil con Leire Díez no se habló de la trama que está siendo objeto de una investigación judicial.

En el Senado se vivió un tenso intercambio durante la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La sesión se tornó ruidosa cuando Marlaska afirmó que en las reuniones de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, con Leire Díez no se discutió la trama investigada judicialmente, lo que provocó gritos de dimisión por parte del PP y aplausos del PSOE. Marlaska recordó que González comparecerá el 16 de junio en la comisión de Interior y criticó a la senadora del PP, Marimar Blanco, por prejuzgar sin pruebas judiciales. Blanco acusó al ministro de cambiar su versión y defender intereses ocultos.

Nuevo 'show' en el Senado. La comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha transformado en un enorme ruido en las respuestas del miembro del Gobierno ya que la bancada del PP le respondía con gritos de dimisión mientras que la socialista le aplaudía por sus declaraciones sobre el caso Leire.

Esta situación ha ocurrido cuando Marlaska ha reiterado que en las reuniones de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, con la exmilitante socialista Leire Díez no se habló de la trama que está siendo objeto de una investigación judicial, en respuesta a una pregunta de la senadora del PP Marimar Blanco.

"En ninguna de esas reuniones se habló de la trama que está siendo objeto de investigación", ha reiterado Marlaska, entre gritos de dimisión en el pleno del Senado. Como respuesta, la bancada del PSOE ha comenzado a aplaudirle.

Además, el ministro ha recordado ante el pleno que González comparecerá el próximo día 16 de junio en la comisión de Interior en el Senado, a la par que ha acusado a Blanco de "dictar sentencia" sin esperar a los cauces procesales. Y ha enfatizado: "Todo el mundo hace conclusiones, inferencias, excepto quién le corresponde, y le corresponde a la autoridad judicial en base a las pruebas que se le presentan".

La senadora del PP, por su parte, ha acusado al ministro de ser incapaz de "cesar" a González porque "prefiere defender las cloacas antes que dar la cara por la Guardia Civil y por la UCO". "Usted es el ministro que cambia de versión según la investigación. Primero, negó las reuniones y luego dijo que no le constaban. Y, ahora, como le han pillado, ahora sí que existieron", ha expresado la senadora 'popular'.

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