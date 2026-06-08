El juez del caso Leire cita como testigo a Cristina Narbona e imputa a la abogada de Koldo

Los detalles El juez Santiago Pedraz acepta todas las peticiones reclamadas por la Fiscalía Anticorrupción, entre las que estaban la citación como testigo de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y la imputación de la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, declarará como testigo del caso Leire el próximo 10 de julio junto a otras testificales que solicitaba Anticorrupción. El juez Santiago Pedraz ha aceptado todas la peticiones solititadas por la Fiscalía.

Así, también acuerda la declaración como investigada de la abogada de Kolgo García, Leticia de la Hoz, el próximo 14 de julio. El juez también pide a la Fiscalía General del Estado todos los detalles sobre las reuniones que tuvieron en su sede la exmilitante del PSOE Leire Díez, los abogados Jacobo Teijelo (abogado de Santos Cerdán), Ismael Oliver (abogado anterior de Koldo García ) y Antonio Cabrera (abogado del excomisario Villarejo).

A petición de la Fiscalía, el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha aceptado una veintena de testificales como la del general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil y tres agentes del Cuerpo, entre ellos los anteriores máximos responsables de la Unidad Central Operativa (UCO) Rafael Yuste y Alfonso López Malo.

En el caso de Narbona, aparece mencionada en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que consta en el sumario de esta causa, en relación a una conversación que mantuvo por WhatsApp con Leire Díez, en la que exmilitante socialista le habla a la diputada y presidenta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE de "reconducir" los ataques al presidente, dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín".

La presidenta del PSOE le respondió en ese intercambio de mensajes que eso "se lo habías contado a Santos (Cerdán) el otro día", y según ella misma precisó ayer no recibió información "de ningún tipo" procedente de Leire Díez.

La conversación tuvo lugar el mismo día en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, publicó su 'Carta a la ciudadanía'. Dos días después tuvo lugar una reunión en la sede del PSOE que, para el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor de la causa, fue el "punto de inflexión" de la presunta trama.

"Me voy de urgencia a Madrid. Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente", transmitió Díez el día 25 al expresidente de la SEPI Vicente Fernández, también investigado.

Tras la publicación de los primeros audios que revelaban reuniones de Leire Díez para conseguir información comprometedora de jueces, fiscales y agentes de la UCO, en mayo de 2025, Narbona admitió que la conoció "hace mucho tiempo en Santander", donde la exmilitante se encargaba de la comunicación del partido.

En el caso de la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, ha sido señalada por la empresaria Carmen Pano como pieza de las presuntas cloacas del PSOE. Pano declaró ante la UCO que la abogada de Koldo le habría hecho una oferta de dinero a cambio de modificar su testimonio y negar que hubiera entregado 90.000 euros en la sede nacional del PSOE, en Ferraz.

Además, la UCO tiene conversaciones de Leire Díez con la abogada de Koldo García, en las que ésta comenta sus quejas a la directora de la Guardia Civil por las filtraciones de la UCO, que aunque se investigó a varios agentes, nunca hubo sanción.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido