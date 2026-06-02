El PSOE admite que pagó casi 45.000 euros a Leire Díez por su trabajo como "asesora en comunicación" en Cantabria

Los detalles En su escrito, el PSOE explica que Leire Díez trabajó como autónoma dependiente para la formación en Cantabria en dos periodos: del 1 de septiembre de 2015 al 28 de febrero de 2017 y del 1 de marzo al 7 de septiembre de 2017, ambos inclusive.

El PSOE ha informado al juez Arturo Zamarriego sobre los pagos realizados a Leire Díez, quien trabajó como "asesora en comunicación" en Cantabria. Según el auto al que ha accedido laSexta, Díez recibió un total de 44.859,4 euros por sus servicios de septiembre de 2015 a septiembre de 2017. Durante el primer periodo, la exmilitante socialista recibió 32.903,28 euros, respaldados por 18 facturas. En el segundo periodo, de marzo a septiembre de 2017, obtuvo 11.956,12 euros, incluyendo una indemnización. El PSOE ha presentado al juez las facturas y contratos relacionados con estos pagos.

El PSOE ha admitido al juez Arturo Zamarriego, que investiga la labor de Leire Díez al frente de las cloacas del PSOE, que le pagaron un total de 44.859,4 euros dos años por sus trabajos como "asesora en comunicación" en Cantabria.

La formación ha detallado los pagos que Leire Díez recibió del PSOE de Cantabria en respuesta a la solicitud del titular el juzgado de instrucción numero 9 de Madrid, que un auto del pasado mes de abril aceptó la diligencia solicitada por Hazte Oír, que ejerce la acusación popular en esta causa que investiga presuntas maniobras de la exmilitante contra fiscales, jueces y mandos de la Guardia Civil.

En el auto, al que ha tenido acceso laSexta, se detalla trabajó como "autónoma dependiente para el PSOE de Cantabria" por los periodos comprendidos entre el 1 de septiembre de 2015 y el 28 de febrero de 2017, ambos inclusive, y desde el 1 de marzo de 2017 y el 7 de septiembre de ese mismo año.

De esta forma, por los servicios prestados durante el periodo de vigencia del primer contrato, la cantidad bruta que recibió la exmilitante socialista fue de 32.903,28 euros. Para justificarlo, aportan las 18 facturas correspondientes a dichas fechas.

Por el segundo periodo, del 15 de marzo de 2017 al 7 de septiembre de ese año, la cantidad bruta que recibió fue de 11.956,12 euros, incluida la indmnización por la rescisión unlateral del contrato.

Por último, el PSOE informa al juez Zamarriego de que los iniciales 15.612 euros sobre los que dio cuenta están relacionados con dos contratos diferentes firmados con Díez. Uno, vinculado al periodo temporal que va de enero a febrero de 2017, y que lleva aparejado un importe de 3.655,92 euros. Y, otro, valorado en 11.956,12 euros, relativo a pagos hechos a la exmilitante entre marzo y septiembre de 2017.

Junto a su escrito, los socialistas han aportado todas las facturas que abonó y los contratos que suscribió con Leire Díez.

El juez Zamarriego investiga a Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias ante supuestas maniobras contra fiscales y mandos de la UCO con el fin de desbaratar investigaciones judiciales, en un procedimiento anterior al que le ha abierto en la Audiencia Nacional el juez Santiago Pedraz.

En el procedimiento de la Audiencia Nacional se investigan también maniobras para acabar con causas judiciales que afecten al PSOE y al Gobierno, aunque el magistrado coloca al frente de esas presuntas actividades ilícitas al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, mientras que Díez se encargaría de coordinar.

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